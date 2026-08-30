Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Συνελήφθη ο δράστης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν άνδρας φέρεται να πυροβόλησε σε κατάστημα καφέ, τόσο μέσα όσο και έξω από αυτό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα ψιλικών και καφέ στην οδό Κασσάνδρου. Ένας 40χρονος φέρεται να είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με υπάλληλο του καταστήματος.

Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επέστρεψε αργότερα κρατώντας κυνηγετικό όπλο. Φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στο εσωτερικό του καταστήματος και τουλάχιστον τρεις φορές στον εξωτερικό χώρο.

Ο 40χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό.