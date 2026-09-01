Τζέι Ντι Βανς: Προτεραιότητα των ΗΠΑ η ελεύθερη ροή του εμπορίου στα Στενά του Ορμούζ

Στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και της απρόσκοπτης μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ επικεντρώνεται η Ουάσινγκτον στην παρούσα φάση του πολέμου, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε ότι το πλήγμα της Κυριακής στο Λαράκ είχε στόχο να αποτρέψει το Ιράν από το να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων.

Ο Βανς κατηγόρησε παράλληλα την ιρανική ηγεσία ότι ενεργεί «χωρίς ιδιαίτερη στρατηγική σοφία», υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές της αποσκοπούν στον περιορισμό της ελεύθερης ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Αυτό που μου φαίνεται παράξενο είναι ότι μερικές φορές επιτίθενται ακόμη και στους δικούς τους συμμάχους, μόνο και μόνο για να εμποδίσουν την ελεύθερη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου», δήλωσε ο Βανς, χαρακτηρίζοντας την ηγεσία του Ιράν «πραγματικά τρελή».

Η εκτίμηση της Ουάσινγκτον για τις κινήσεις της Τεχεράνης

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον ανέμενε πως η Τεχεράνη θα ακολουθούσε αυτή την πορεία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές αρχές είχαν προετοιμαστεί για ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές ροές μέσω του Ορμούζ.

Οι δηλώσεις του Βανς καταδεικνύουν ότι η προστασία της διέλευσης εμπορικών και ενεργειακών φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει βασική προτεραιότητα της αμερικανικής πλευράς, καθώς οποιαδήποτε διατάραξη της κυκλοφορίας στην περιοχή μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις διεθνείς ενεργειακές ροές.