Μελ Γκίμπσον: Σάλος για τη συμπεριφορά του απέναντι σε διερμηνέα νοηματικής – Η απάντηση του ηθοποιού

Ο Μελ Γκίμπσον δέχθηκε επικρίσεις στα social media μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από το FanExpo, στο οποίο φαίνεται να μιμείται διερμηνέα της ASL. Ο ηθοποιός απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του και υποστήριξε ότι δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση.

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Μελ Γκίμπσον
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντιδράσεις στα social media προκάλεσε η συμπεριφορά του Μελ Γκίμπσον απέναντι σε διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας (ASL) κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.
  • Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά του «προσβλητική και αναίσθητη», ενώ πολλοί σχολίασαν θετικά τη στάση του Άλαν Ρίτσον.
  • Μετά τις αντιδράσεις, ο Μελ Γκίμπσον ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία κακόβουλη πρόθεση.

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Αντιδράσεις στα social media προκάλεσε η συμπεριφορά του Μελ Γκίμπσον απέναντι σε διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας (ASL), κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην οποία ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης συμμετείχε σε Q&A αφιερωμένο στην καριέρα του.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, ο Γκίμπσον φαίνεται, καθώς ανεβαίνει στη σκηνή, να μιμείται ή να κοροϊδεύει τη διερμηνέα. Το στιγμιότυπο προκάλεσε επικρίσεις από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί από τους οποίους χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά του «προσβλητική και αναίσθητη».

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στον Μελ Γκίμπσον, καθώς ορισμένοι χρήστες επέκριναν και το FanExpo για την επιλογή του να δώσει βήμα στον ηθοποιό.

Την ίδια ώρα, στο X (πρώην Twitter) άρχισε να κυκλοφορεί και βίντεο με τον πρωταγωνιστή του «Reacher», Άλαν Ρίτσον, ο οποίος βρισκόταν επίσης στην εκδήλωση. Πολλοί χρήστες σχολίασαν θετικά τη στάση του Ρίτσον, ο οποίος, μετά την ολοκλήρωση του δικού του Q&A, έδωσε το χέρι στη διερμηνέα της ASL.

Η συγγνώμη του Μελ Γκίμπσον

Μετά τις αντιδράσεις, ο Μελ Γκίμπσον ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία κακόβουλη πρόθεση.

«Μερικές φορές, όταν σε ανεβάζουν στη σκηνή, κάτω από τα φώτα και μπροστά σε ένα κοινό, το μυαλό σου βρίσκεται παντού και κάποιες φορές εκδηλώνεται αυθόρμητη, απερίσκεπτη ανοησία», δήλωσε ο ηθοποιός.

«Δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση και, φυσικά, ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε ενοχλήθηκε από αυτό», πρόσθεσε.

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