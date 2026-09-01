Πρωτοφανής στα ελληνικά χρονικά η υπόθεση-φρίκης στην Κυψέλη: «Ηρέμησε το σπίτι μας» – Οι ισχυρισμοί του 43χρονου για «λάθος και σατανιασμένο μωρό»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την πρωτοφανή για τα ελληνικά χρονικά υπόθεση-φρίκης που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη, με τον εντοπισμό του νεκρού βρέφους κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο, στις ζευγαριού που διέμενε σε διαμέρισμα της περιοχής.

Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές συλλέγουν κάθε στοιχείο και αξιολογούν κάθε μαρτυρία προκειμένου να ανασυνθέσουν το παζλ της ιστορίας-τρόμου που είναι πολυδαίδαλη και έχει πολλές και σοβαρές ποινικές προεκτάσεις.

Στο στόχαστρο των ερευνών βρίσκονται οι καταθέσεις των δύο ενηλίκων, που βρίσκονταν στο διαμέρισμα μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά τους 9, 11 και 15 ετών, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αλλά και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και κυρίως του DNA.

Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι ενήλικοι συλληφθέντες

Κρίσιμο θεωρείται πλέον το τι θα υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή αύριο Τετάρτη (2/8) ο 43χρονος άνδρας, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δηλώνει πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη τους, καθώς μέχρι στιγμής οι καταθέσεις τους παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις.

«Ηρέμησε το σπίτι μας» – Οι ισχυρισμοί του 43χρονου για «λάθος και σατανιασμένο μωρό» κατέθεσε ο 43χρονος

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο 43χρονος στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, το βρέφος είχε γεννηθεί σε μαιευτήριο της Αθήνας.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι κατά την έξοδό του από το μαιευτήριο τού παραδόθηκε διαφορετικό παιδί, κάνοντας λόγο για «λάθος μωρό».

Όπως φέρεται να υποστήριξε, το παιδί παρέμεινε μαζί τους και αργότερα πέθανε από παθολογικά αίτια.

Αντί όμως να ενημερώσει τις Αρχές ή να προχωρήσει στην ταφή του, ο 43χρονος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό στην κατάψυξη, όπου, σύμφωνα με την κατάθεσή του, παρέμεινε για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε τη δύναμη να προχωρήσει στην ταφή του παιδιού, καθώς φοβόταν ότι θα αποκαλυφθεί ο θάνατός του και ότι οι Αρχές θα απομάκρυναν από την οικογένεια τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά.

Ιδιαίτερα ανατριχιαστικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο 43χρονος φέρεται να περιέγραψε την κατάσταση μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το βρέφος έκλαιγε συνεχώς και η κατάσταση αυτή προκαλούσε μεγάλη ψυχολογική πίεση στη σύζυγό του.

Μάλιστα, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το «λάθος μωρό» που τους είχαν παραδώσει στο μαιευτήριο «ήταν σατανισμένο» και έκλαιγε διαρκώς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην κατάθεσή του, μετά τον θάνατο του βρέφους η κατάσταση στο σπίτι άλλαξε, με τον ίδιο να φέρεται να λέει χαρακτηριστικά:«Ηρέμησε το σπίτι μας».

Η συγκεκριμένη περιγραφή, εφόσον επιβεβαιωθεί από την προανακριτική διαδικασία, αποτελεί ένα από τα πλέον ανατριχιαστικά σημεία της κατάθεσης του 43χρονου.

Άλλα λέει η 38χρονη Γερμανίδα

Σημαντικοί για την εξέλιξη της έρευνας είναι οι ισχυρισμοί της 38χρονης Γερμανίδας η οποία δίνει διαφορετική εκδοχή.

Η ίδια φέρεται να δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι το νεκρό βρέφος ήταν δικό της και να έκανε λόγο για αποβολή και στη συνέχεια για απόκρυψη του θανάτου.

Οι Αρχές, ωστόσο, εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τα λεγόμενά της, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σημεία της κατάθεσής της που δεν φαίνεται να συμφωνούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

Μάλιστα, φέρεται αρχικά να είχε δηλώσει διαφορετική ηλικία, αναφέροντας ότι ήταν περίπου δέκα χρόνια μικρότερη από την πραγματική της ηλικία.

Η 38χρονη φέρεται επίσης να βρίσκεται παράνομα στη χώρα και οι ελληνικές Αρχές αναμένεται να έρθουν σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες γερμανικές, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει απασχολήσει στο παρελθόν για οποιαδήποτε υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο οι συγγενικές σχέσεις των εμπλεκομένων

Παράλληλα, οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τις ακριβείς σχέσεις μεταξύ των δύο ενηλίκων και των ανηλίκων που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα.

Ο 43χρονος εμφανίζεται ως πατέρας των παιδιών, ενώ η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του έχει δηλώσει ότι το νεκρό βρέφος ήταν δικό της.

Ωστόσο, οι ακριβείς βιολογικές σχέσεις αναμένεται να προσδιοριστούν μέσω της εξέτασης DNA.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για την ταυτότητα του βρέφους, αλλά και για τη συγγένεια μεταξύ των προσώπων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

Περισσότερα από δέκα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους

Ιδιαίτερα σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του βρέφους.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε περισσότερα από δέκα τραύματα από μαχαίρι, διαφορετικών διαστάσεων, στην περιοχή της πλάτης.

Τα ευρήματα αυτά δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού και έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του 43χρονου, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, ο ιατροδικαστής δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει με ακρίβεια ούτε την ηλικία του βρέφους ούτε τον ακριβή χρόνο θανάτου.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό φαίνεται πως έπαιξε το γεγονός ότι η σορός βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κατάσταση κατάψυξης, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη ιατροδικαστική αξιολόγηση.