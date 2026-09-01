Καιρός: «Ποδαρικό» με ζέστη κάνει ο Σεπτέμβριος – Αστάθεια από την Τετάρτη – Πού αναμένονται καταιγίδες και χαλάζι

Καλοκαιρινές συνθήκες θα επικρατήσουν και σήμερα (1/9) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 36 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους στο Αιγαίο να πνέουν έως 6 μποφόρ. Το σκηνικό, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει σταδιακά από την Τετάρτη, καθώς η ατμοσφαιρική αστάθεια θα ενισχυθεί, με την Πέμπτη να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για εντονότερα φαινόμενα.

Για σήμερα, η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί και ασθενείς και βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με ένταση έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Η αστάθεια ενισχύεται από την Τετάρτη

Η ζέστη θα διατηρηθεί για λίγο ακόμη, ωστόσο από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού. Σε αρκετές περιοχές θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται και υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Η ατμοσφαιρική αστάθεια αναμένεται να κορυφωθεί την Πέμπτη, όταν κατά τόπους ενδέχεται να εκδηλωθούν ισχυρότερες μπόρες και καταιγίδες, με αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές ριπές ανέμου και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Παρότι τοπικές βροχές και μπόρες αναμένεται να εμφανίζονται κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και άλλες ημέρες της εβδομάδας, η Τετάρτη και κυρίως η Πέμπτη εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν την εντονότερη αστάθεια.

Ποιες περιοχές επηρεάζονται περισσότερο την Πέμπτη

Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, καθώς και σε τμήματα του δυτικού και βόρειου Αιγαίου. Από το μεσημέρι έως το απόγευμα της Πέμπτης, αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων υπάρχει στις εξής περιοχές:

Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία

Θράκη

Ήπειρος

Θεσσαλία

Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα

Εσωτερικά τμήματα της Πελοποννήσου

Η πιθανότητα εκδήλωσης μπουρινιών αυξάνεται κυρίως στις ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη διάρκεια, ωστόσο κατά τόπους μπορεί να παρουσιάσουν ένταση. Οι βασικότεροι κίνδυνοι συνδέονται με την έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τις ισχυρές ριπές ανέμου και τις τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια στο Αιγαίο

Πριν από την πλήρη εκδήλωση της αστάθειας, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Στη δυτική Ελλάδα, σε ηπειρωτικές περιοχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, οι μέγιστες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες αναμένεται κατά τόπους να φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, στο Αιγαίο θα διατηρηθούν οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, τα γνωστά μελτέμια. Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω προς το τέλος της εβδομάδας, κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο.

Από την Παρασκευή, η αλλαγή του καιρού θα γίνει περισσότερο αισθητή και ως προς τις θερμοκρασίες, καθώς προβλέπεται πτώση του υδραργύρου, ενώ παράλληλα οι άνεμοι θα ενισχυθούν.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και βαθμιαία στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα νότια 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες.

Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03-09-2026

Αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία, τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-09-2026