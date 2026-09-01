19χρονη ανακάλυψε ότι ήταν το «τρίτο πρόσωπο» και εκβίαζε τον εραστή της με 20.000 δολάρια – «Θα δημοσιεύσω τα πάντα στο Instagram»

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Μία ασυνήθιστη υπόθεση εκβιασμού απασχολεί τις αρχές στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, όπου μια 19χρονη σερβιτόρα συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές με την κατηγορία ότι προσπάθησε να αποσπάσει 20.000 δολάρια από έναν εύπορο επιχειρηματία, όταν διαπίστωσε ότι ο ίδιος διατηρούσε παράλληλη σχέση καθ’ όλη τη διάρκεια που μπλεκόταν μαζί της.

Η 19χρονη Ναταλί Ροντρίγκεζ Γκονζάλες συνελήφθη την Παρασκευή αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απειλές και εκβιασμό, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WPLG Local 10.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 19χρονη γνώρισε το θύμα ενώ τον σέρβιρε στο εστιατόριο όπου εργαζόταν.

Οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν ρομαντικά ραντεβού, όμως τα πράγματα πήραν γρήγορα αρνητική τροπή όταν η 19χρονη ανακάλυψε ότι ο επιχειρηματίας είχε μόνιμη κοπέλα και η ίδια αποτελούσε απλώς την παράλληλη σχέση του.

Οι απειλές, τα μηνύματα και τα 20.000 δολάρια

Αντί να αποχωρήσει από τη σχέση, η Ροντρίγκεζ Γκονζάλες ξεκίνησε μια εκστρατεία απειλητικών γραπτών μηνυμάτων προς τον εραστή της.

Η 19χρονη απαίτησε το ποσό των 20.000 δολαρίων, προειδοποιώντας τον πως αν δεν της έστελνε τα χρήματα, θα απαιτούσε ακόμη 5.000 δολάρια και θα έστελνε προσωπικές, ιδιαίτερες φωτογραφίες του στην κοπέλα του αλλά και στον συνέταιρό του.

Όταν ο άνδρας αρνήθηκε να υποκύψει στον εκβιασμό και να καταβάλει το ποσό, η 19χρονη έκανε πράξη τις απειλές της. Αρχικά έστειλε μία από τις φωτογραφίες στον επιχειρηματικό του συνεργάτη.

«Να το ποστάρω αυτό στο Instagram μου και να κάνω tag τους πάντες;», φέρεται να έγραψε η ίδια στον συνέταιρο του εραστή της, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ζητώντας παράλληλα τον αριθμό τηλεφώνου της συντρόφου του θύματος.

Στη συνέχεια, η Ροντρίγκεζ Γκονζάλες έστειλε τη φωτογραφία στη σύντροφο του άνδρα, γράφοντάς της: «Πάντως, αυτό όντως θα δημοσιευτεί αν δεν μου μεταφέρει χρήματα».

Η κλιμάκωση στο TikTok

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του WPLG, η 19χρονη προχώρησε τελικά στη δημοσίευση μιας επεξεργασμένης εκδοχής της φωτογραφίας καθώς και άλλων στιγμιότυπων στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Παράλληλα, συνέχισε να στέλνει απειλητικά μηνύματα, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Αν δεν μου μεταφέρει τα χρήματα, το π..ς του θα δημοσιευτεί ακολουθούμενο από το δικό σου πρόσωπο, το δικό του πρόσωπο».

Σε άλλη συνομιλία, η 19χρονη παραδέχτηκε ανοιχτά τις προθέσεις. «Θυμάσαι που προσπαθούσα να τον εξαπατήσω, τελικά το καταφέρνω», έγραψε.

Η σύλληψη και η ομολογία

Στις 24 Αυγούστου, το θύμα παρουσιάστηκε στο Γραφείο του Σερίφη του Κένταλ στο Μαϊάμι-Ντέιντ, και αναγνώρισε τη Ροντρίγκεζ Γκονζάλες από μια φωτογραφία.

Οι αρχές τη συνέλαβαν την Παρασκευή στο σπίτι της. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης στο αστυνομικό τμήμα, η 19χρονη προέβη σε «πλήρη ομολογία».

Αρχικά κρατήθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα με εγγύηση 7.500 δολαρίων, ενώ στη συνέχεια φαίνεται πως αφέθηκε ελεύθερη.