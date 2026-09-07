ΠΑΣΟΚ, με τον Παύλο Γερουλάνο, να επιμένει ότι η πρωτιά στις εκλογές είναι εφικτή, αρκεί να επιμείνουν στο τρίγωνο «πρόγραμμα – στελέχη – θεσμικότητα». Με το βλέμμα στο πώς θα εμπνεύσει ξανά εμπιστοσύνη στους πολίτες κινείται πλέον τονα επιμένει ότι η πρωτιά στις εκλογές είναι εφικτή, αρκεί να επιμείνουν στο τρίγωνο «πρόγραμμα – στελέχη – θεσμικότητα».

Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Καταλογίζοντας στη Ν.Δ. προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες και λήψη μέτρων χωρίς σχέδιο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός.

«Η Ν.Δ. θα μιλήσει για επιδόματα με την ελπίδα να αλλάξει τη γνώμη σε κοινά που της γύρισαν την πλάτη. Εμείς θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, το μέλλον της και για το πώς το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Ελληνα», λέει, επιμένοντας ότι «η μόνη λύση για πραγματική πολιτική αλλαγή με σοβαρή ικανότητα διακυβέρνησης είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ».

Το κλίμα στην Κρήτη για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη ήταν πανηγυρικό. Βλέπετε αντιστοίχιση στην κοινωνία;

«Το κλίμα στην Κρήτη ήταν πολύ δυνατό και η Κρήτη είναι μέρος της κοινωνίας. Δείχνει ότι ο κόσμος ελπίζει και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να κερδίσουμε ξανά την καρδιά και το μυαλό των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Το δεύτερο και καθοριστικό είναι να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη. Να πείσουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να μας εμπιστευτεί ξανά το τιμόνι της χώρας. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το μήνυμά μας προς τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο που δικαιούνται αξιοπρέπεια, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και τον αγρότη που θέλει να δημιουργήσει αλλά υποφέρει, τον κάθε πολίτη που θέλει οι θεσμοί να προστατεύουν τα δικαιώματά του, κάθε νέο και νέα που επιζητούν αξιοκρατία και ευκαιρίες στον τόπο τους: «Εμπιστευτείτε μας. Εμπιστευτείτε το ΠΑΣΟΚ. Εχουμε κάνει δουλειά προγράμματος και έχουμε τον κόσμο να το κάνει πράξη». Αυτή η διαδικασία θα φέρει την πολιτική αλλαγή που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος».

Επειδή ταξιδεύετε σε όλη την Ελλάδα και μιλάτε με τους πολίτες, εκτιμάτε ότι το κλίμα έχει αλλάξει; Είναι εφικτός ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για πρωτιά στις εκλογές;

«Η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας μας έχει απομακρυνθεί από την κυβέρνηση και βρίσκεται σε αναζήτηση της επόμενης πολιτικής πρότασης που θα εμπιστευθεί. Την ίδια ώρα η αποχή βρίσκεται στα ύψη, οι μισοί πολίτες δεν πηγαίνουν στις κάλπες. Το δε πολιτικό σκηνικό είναι απολύτως ρευστό, κάτι που αφορά πρωτίστως το κυβερνών κόμμα. Με αυτά τα δεδομένα φυσικά και είναι εφικτές η ανατροπή και η πρωτιά στις εκλογές. Αρκεί να επιμείνουμε στο τρίγωνο που μπορεί να κάνει τη διαφορά για εμάς στην κοινωνία. Πρόγραμμα, στελέχη, θεσμικότητα. Οφείλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη αιχμή στο πρόγραμμά μας, να αναδείξουμε την κυβερνητική ικανότητα των στελεχών μας και να δείχνουμε καθημερινά τη σοβαρότητά μας. Ολα αυτά, σε συνδυασμό με πολλή δουλειά, ώστε το μήνυμά μας να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας».

Πολλές οι κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Θεωρείτε ότι μπορούν να βρουν ευήκοα ώτα και, τελικά, να φέρουν επιπλέον ψήφους στη Ν.Δ.; Εχουν προεκλογικό χαρακτήρα;

«Ο χαρακτήρας των εξαγγελιών της Ν.Δ. πάντα μοιάζει προεκλογικός. Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα χωρίς κανένα σχέδιο, παρά μόνο με την αγωνία να ανακτήσει τα εκλογικά κοινά που έχει χάσει ή με το ποιον υπουργό έχει ανάγκη και θέλει να ικανοποιήσει. Πριν από οκτώ χρόνια, στη ΔΕΘ, ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε πως πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Είχε στη διάθεσή του επτά χρόνια και δεκάδες δισ. ευρώ μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, και δεν άλλαξε ουσιαστικά τίποτα. Οσο και να έχουν οι πολίτες ανοιχτά τα αυτιά τους, έχουν πλέον δει με τα μάτια τους τα αποτελέσματα του σχεδιασμού της κυβέρνησης».

Τι θα πρέπει να περιμένουμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ; Πώς μπορεί να ανταγωνιστεί τέτοιες παροχές;

«Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Η Ν.Δ. θα μιλήσει για επιδόματα με την ελπίδα να αλλάξει τη γνώμη σε κοινά που της γύρισαν την πλάτη. Εμείς θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, το μέλλον της και για το πώς το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Ελληνα. Εμείς θα παρουσιάσουμε ένα συνολικό σχέδιο που δεν εξαντλείται σε προσωρινά βοηθήματα, αλλά μιλά για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον τρόπο διοίκησης της χώρας, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια οικονομία που δημιουργεί πλούτο, τον διανέμει δικαιότερα, στηρίζει τις τοπικές οικονομίες και αναβαθμίζει τις δημόσιες υπηρεσίες».

Πώς είδατε την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη;

«Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Το ενδιαφέρον μου είναι αποκλειστικά επικεντρωμένο στο ΠΑΣΟΚ και στο πώς η ολοκληρωμένη πρότασή μας για τη διακυβέρνηση της χώρας θα φτάσει σε κάθε νοικοκυριό και κυρίως σε κάθε Ελληνα και Ελληνίδα που απέχουν από τις κάλπες. Η μόνη λύση για πραγματική πολιτική αλλαγή με σοβαρή ικανότητα διακυβέρνησης είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ.

Ζητάτε από την κυβέρνηση να λογοδοτήσει για τη «χαμένη ευκαιρία» του Ταμείου Ανάκαμψης, όμως εκείνη πανηγυρίζει για όσα έγιναν και υπόσχεται να γίνουν με άλλους πόρους όσα έργα απεντάχθηκαν. Τι απαντάτε;

Οταν έχεις αποτύχει στα 2/3 των μέτρων που θέτεις, δεν πανηγυρίζεις. Ασχολείσαι με το τι πήγε λάθος, για να διασφαλίσεις ότι η χώρα δεν θα κάνει τα ίδια λάθη στο μέλλον από εδώ και πέρα. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μοναδική ευκαιρία για μία χώρα που έβγαινε από δύο διαδοχικές κρίσεις. Μπορούσαμε να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο, όπως είχε πει ότι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, να αποκτήσουμε σύγχρονα δίκτυα ενέργειας, νερού και τηλεπικοινωνιών και να μειώσουμε τις ανισότητες. Αυτά απέτυχαν διότι δεν έγινε ποτέ σωστός σχεδιασμός. Εμείς θα διαβουλευόμασταν με την κοινωνία, τα κόμματα, την αυτοδιοίκηση και τα επιμελητήρια. Θα σχεδιάζαμε ένα πρόγραμμα για όλους, θα ενημερώναμε τη Βουλή και θα επιβάλλαμε διαφάνεια στη δαπάνη κάθε ευρώ. Η κυβέρνηση δεν τα έκανε. Γι’ αυτό και δεν μπόρεσε ποτέ να διαψεύσει τα στοιχεία μας για τα έργα που απεντάχθηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν. Η μεταφορά τους στο ΕΣΠΑ ή στον κρατικό Προϋπολογισμό δεν ακυρώνει την αποτυχία. Στερεί πόρους από άλλες ανάγκες της κοινωνίας».

Έχετε εμφανώς διαφορετική εκτίμηση με τη Ν.Δ. στην εξωτερική πολιτική. Τι θα κάνατε, όμως, διαφορετικά στις σχέσεις μας με την Τουρκία;

«Πάνω και πρώτα από όλα, εθνική στρατηγική. Εθνική συνεννόηση και ενημέρωση και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και σε επίπεδο Κοινοβουλίου. Αυτονόητα πράγματα. Δεύτερον, επαναφορά στην πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική με αυτοπεποίθηση, αρχές και συνέχεια. Να συνδυάζει ισχυρή αποτροπή με ενεργητική διπλωματία, να επενδύει στις συμμαχίες μας, να υπερασπίζεται απαρέγκλιτα το Διεθνές Δίκαιο και να είναι πανταχού παρούσα με πρωτοβουλίες. Μια Ελλάδα που λειτουργεί ξανά ως γέφυρα συνεννόησης, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων».