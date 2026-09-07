Με το βλέμμα στο πώς θα εμπνεύσει ξανά εμπιστοσύνη στους πολίτες κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ, με τον Παύλο Γερουλάνο, να επιμένει ότι η πρωτιά στις εκλογές είναι εφικτή, αρκεί να επιμείνουν στο τρίγωνο «πρόγραμμα – στελέχη – θεσμικότητα».