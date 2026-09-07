Πανικός στο Μέιν των ΗΠΑ: Είδαν τον… «Μεγαλοπόδαρο» να βολτάρει στο δρόμο – Τι αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα

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Συναγερμός προκλήθηκε στις τοπικές αρχές μιας μικρής παραθαλάσσιας πόλης στην πολιτεία Μέιν των ΗΠΑ, όταν δεκάδες έντρομοι κάτοικοι άρχισαν να καλούν το 911 αναφέροντας ότι είδαν το μυθικό τέρας «Μεγαλοπόδαρο» (Bigfoot) να περιφέρεται στους δρόμους.

Τελικά, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι πρόκειται για… έναν λάτρη της μόδας που φορούσε μια «ιδιαίτερα πειστική» στολή με γούνα.

Η «εισβολή» του Μεγαλοπόδαρου

Η αστυνομία του Νταμαρισκότα δέχτηκε «ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό κλήσεων» την Τρίτη σχετικά με ένα πλάσμα που έμοιαζε με Σασκουάτς (Sasquatch), ή αλλιώς Bigfoot, και περιπλανιόταν στον μικρό τουριστικό προορισμό της ακτής.

Οι θεάσεις σημειώθηκαν ακόμη και κατά τη διάρκεια της πρωινής προσέλευσης των μαθητών στο σχολείο, κατά την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με το NBC News και το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Το μυστήριο προκάλεσε την αναστάτωση αρκετών κατοίκων, οι οποίοι έσπευσαν να τραβήξουν φωτογραφίες από μια ψηλή φιγούρα που ήταν καλυμμένη από την κορυφή ως τα νύχια με γούνα και φορούσε ένα ψηλό καπέλο.

Η συνάντηση με τον αστυνομικό

Ο αστυνομικός Ουίλιαμ Σμιθ εντόπισε το «πλάσμα» να «κάθεται ειρηνικά» στην κεντρική οδό Main Street και αμέσως συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο απλώς για έναν άνδρα με μια «πολύ πειστική» στολή Μεγαλοπόδαρου, όπως ανέφερε η αστυνομία σε επίσημη ανακοίνωσή της.

Οι δυο τους κάθισαν μαζί και συνομίλησαν, η οποία μάλιστα διακοπτόταν συνεχώς από ενθουσιασμένους κατοίκους που ήθελαν να βγουν φωτογραφίες με τον ντυμένο λάτρη του cosplay.

Στη συνέχεια, το αστυνομικό τμήμα εξέδωσε μια χιουμοριστική ανακοίνωση για την έκβαση της υπόθεσης: «Έπειτα από μια μακρά, εξαντλητική και απολύτως σοβαρή έρευνα, τα μέλη του Αστυνομικού Τμήματος του Νταμαρισκότα κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα: Ο Μεγαλοπόδαρος δεν είναι πραγματικός».



«Κατανοούμε ότι αυτό μπορεί να απογοητεύσει ορισμένους. Ειλικρινά, υπήρχαν μέλη του τμήματός μας που ήλπίζαν κρυφά ότι είχαμε επιτέλους πέσει πάνω σε κάτι που θα γινόταν θέμα στα εθνικά ειδησεογραφικά δίκτυα».

Όπως διευκρίνισε η αστυνομία, ο επίδοξος «Μεγαλοπόδαρος» δεν συνελήφθη, καθώς δεν διαπιστώθηκε καμία εγκληματική δραστηριότητα ή έκνομη ενέργεια.

Τι είναι ο «Bigfoot»

Ο «Μεγαλοπόδαρος» (Bigfoot), γνωστός και ως «Σασκουάτς» (Sasquatch), είναι ένα τεράστιο, τριχωτό, ανθρωπόμορφο πλάσμα της λαογραφίας της Βόρειας Αμερικής —ιδιαίτερα των βορειοδυτικών περιοχών του Ειρηνικού— του οποίου η φήμη βασίζεται περισσότερο σε μυθοπλασίες, λανθασμένες αναγνωρίσεις και φάρσες, παρά σε επαληθεύσιμα στοιχεία.

Η επιστημονική κοινότητα απορρίπτει συντριπτικά την ύπαρξη του Μεγαλοπόδαρου ως πραγματικού ζώου, καθώς δεν έχουν βρεθεί ποτέ σοροί, οστά, DNA ή άλλα φυσικά ευρήματα, παρά τις δεκαετίες υποτιθέμενων θεάσεων.

Η ονομασία «Σασκουάτς» προέρχεται από τη λέξη «Sasq’ets» της γλώσσας Halq’emeylem, την οποία χρησιμοποιούσαν οι αυτόχθονες πληθυσμοί στο νοτιοδυτικό τμήμα της Βρετανικής Κολομβίας.

Από την άλλη, ο όρος «Bigfoot» καθιερώθηκε στην ευρεία αμερικανική κουλτούρα έπειτα από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Humboldt Times το 1958, το οποίο αναφερόταν σε γιγαντιαία ίχνη που είχαν εντοπίσει υλοτόμοι.