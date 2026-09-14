Ελληνική Λύση: Βρέθηκε η «λύση» για την ανικανότητα της ΝΔ – Τώρα ισχυρίζεται ότι θα ελέγξει τις «ψευτοκλινικές» μέσω app

Η Ελληνική Λύση, σε σχολιασμό της για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας, επικρίνει την επιλογή αξιοποίησης ψηφιακών εφαρμογών αντί της ενίσχυσης των ουσιαστικών ελεγκτικών μηχανισμών και εκφράζει αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του app, που ανακοίνωσε νωρίτερα ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Βρέθηκε η «λύση» για την ανικανότητα της ΝΔ, η οποία ενώ κατάργησε τους επιθεωρητές υγείας, τώρα ισχυρίζεται ότι θα ελέγξει τις «ψευτοκλινικές» μέσω app!», σημειώνει η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα το Γραφείο Τύπου του κόμματος, επισημαίνει: «Αναμένουμε φυσικά τον «λογαριασμό» και πόσο το συγκεκριμένο «app» θα κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο, καθώς η ανικανότητα της κυβέρνησης και τα προβλήματα στην υγεία δεν λύνονται με «εφαρμογές» αλλά με την εφαρμογή της νομιμότητας».

Άδωνις Γεωργιάδης για το app

Την ανάπτυξη μιας νέας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να επαληθεύουν την άδεια λειτουργίας και τις επιτρεπόμενες ιατρικές πράξεις κάθε ιατρείου, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο επίκεντρο της νέας ρύθμισης βρίσκεται η υποχρεωτική τοποθέτηση QR code σε κάθε ιατρείο. Σκανάροντας τον κωδικό αυτό με το κινητό τους, οι πολίτες θα αποκτούν άμεση πρόσβαση στα επίσημα στοιχεία αδειοδότησης του χώρου, διασφαλίζοντας ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπονται νομίμως να εκτελούνται.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το ζήτημα της διαφάνειας, καθώς και οι κανόνες για τη διαδικτυακή διαφήμιση και προώθηση των ιατρικών υπηρεσιών, έχουν τεθεί επί τάπητος από τους αρμόδιους φορείς. Σχετικές προτάσεις είχαν κατατεθεί προηγουμένως από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Γιώργο Πατούλη.