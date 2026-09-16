Ένας βωμός φωτιάς και ένα σεντούκι 2.300 ετών λύνουν ένα μεγάλο αρχαίο μυστήριο – Πώς οι πρόγονοι των Ζωροαστρών έθαβαν τους νεκρούς τους 

Στα βάθη της Κεντρικής Ασίας, ένα αρχαίο τελετουργικό κρυμμένο κάτω από το χώμα έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για τις θρησκευτικές παραδόσεις του παρελθόντος.

Μια νέα, συναρπαστική αρχαιολογική ανακάλυψη ρίχνει φως στις απαρχές του Ζωροαστρισμού, αποκαλύπτοντας πώς οι άνθρωποι μιας άλλης εποχής διαχειρίζονταν το μυστήριο του θανάτου. Στο νότιο Ουζμπεκιστάν, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως έναν επανειλημμένα επισκευασμένο βωμό φωτιάς και μια οστέινη τεφροδόχο (οστεοφυλάκιο) που χρονολογούνται πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια — μια απόδειξη ότι οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί ακολουθούσαν ένα ταφικό έθιμο που απέφευγε τόσο την ταφή όσο και την αποτέφρωση, αιώνες προτού χτιστούν οι εμβληματικοί Πύργοι της Σιωπής του Ζωροαστρισμού.

Η τοποθεσία χρονολογείται προσωρινά σε μια περίοδο έξι αιώνων, από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 3ο αιώνα μ.Χ., προσφέροντας ένα παράθυρο στις ταφικές τελετουργίες που εφάρμοζε ένας πληθυσμός ο οποίος ούτε έθαβε ούτε αποτεφρώνε τους νεκρούς του — πολύ πριν η ίδια αυτή αρχή οδηγήσει στη δημιουργία των περίφημων Πύργων της Σιωπής.

Το εύρημα προέρχεται από το Οντιρμόν, μια τοποθεσία στην επαρχία Καμάσι της περιφέρειας Κασκαντάρια, στο νοτιοανατολικό Ουζμπεκιστάν — μια περιοχή που κατά την αρχαιότητα αποτελούσε μέρος των ανατολικών εδαφών της Σογδιανής, ενώ αργότερα πέρασε υπό ελληνοβακτηριακό και στη συνέχεια υπό κοσσανικό (Κουσάν) έλεγχο.

Αν και η τοποθεσία ήταν γνωστή εδώ και καιρό στους ερευνητές, αυτή είναι η πρώτη χρονιά που οι δομές της ανασκάπτονται συστηματικά, σε ένα έργο υπό την καθοδήγηση του Σαντζάρ Αμπντουραχίμοφ από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Σαμαρκάνδης, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ουζμπεκιστάν.

Ένας βωμός φτιαγμένος για να επισκευάζεται και ένα «βουβό» οστεοφυλάκιο

Στη βορειοανατολική ενότητα της τοποθεσίας, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τον βωμό: μια λιτή δομή με ύψος μόλις 70 εκατοστά και πλάτος 90 εκατοστά, η οποία όμως εμφανίζει σαφή ίχνη φωτιάς σε ολόκληρη την επιφάνειά της.

Το περιβάλλον δάπεδο είναι στρωμένο με ορθογώνια ψημένα τούβλα διαστάσεων 18 επί 28 εκατοστών και πάχους 2,5 εκατοστών, ενώ ολόκληρη η κατασκευή ήταν καλυμμένη με ένα στρώμα πήλινου σοβά πάχους μεταξύ 2,5 και 3 εκατοστών.

Αυτός ο σοβάς αποδείχθηκε ότι ήταν και η πιο αποκαλυπτική λεπτομέρεια.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν αρκετά επάλληλα στρώματα, γεγονός που σημαίνει ότι είχε απλωθεί ξανά και ξανά με την πάροδο των ετών.

Οι δομές που συντηρούνται με αυτόν τον τρόπο —που επισκευάζονται διαρκώς αντί να αφήνονται να καταρρεύσουν— είναι συνήθως εκείνες που μια κοινότητα θεωρεί απολύτως απαραίτητο να διαφυλάξει από γενιά σε γενιά.

Σε μικρή απόσταση από τον βωμό, οι ανασκαφείς βρήκαν το δεύτερο αντικείμενο: ένα οστεοφυλάκιο, ένα δοχείο κατασκευασμένο για να φυλάσσει τα οστά των νεκρών αφότου είχε αφαιρεθεί η σάρκα. Η εξωτερική του πλευρά φέρει διακοσμητικά μοτίβα που φαίνεται να απεικονίζουν ένα ελάφι και ένα δέντρο «άρτσα» —την τοπική ονομασία για τον γιουνίπερο του Τουρκεστάν (άρκευθος), ένα κωνοφόρο που ευδοκιμεί στα βουνά της Κεντρικής Ασίας και φέρει ισχυρό συμβολικό βάρος σε αρκετές θρησκευτικές παραδόσεις της περιοχής.

Το τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι μορφές παραμένει ακόμα άγνωστο. Το εύρημα χρειάζεται συντήρηση προτού οι ερευνητές μπορέσουν να το μελετήσουν αρκετά προσεκτικά ώστε να πουν τι αναπαριστούν οι εικόνες ή γιατί επιλέχθηκαν για να διακοσμήσουν ένα δοχείο που προοριζόταν για ανθρώπινα λείψανα.

Η αρχική ανάλυση τοποθετεί την κατοίκηση του Οντιρμόν κάπου ανάμεσα στον 3ο αιώνα π.Χ. και τον 3ο αιώνα μ.Χ. — μια περίοδο περίπου εξακοσίων ετών, η οποία ξεκινά λίγο μετά το πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την περιοχή κατά την πορεία του προς τη Βακτρία και τη Σογδιανή, καταστέλλοντας καθ’ οδόν μια εξέγερση υπό την ηγεσία του τοπικού ευγενούς Σπιταμένη.

Αυτό το χρονικό διάστημα εκτείνεται έως και την περίοδο που τα εδάφη αυτά πέρασαν υπό την Αυτοκρατορία των Κοσσάνων (Κουσάν), μίας από τις δυνάμεις που ήλεγχαν τα σταυροδρόμια του Δρόμου του Μεταξιού πριν από την άνοδο των Σασανιδών.

Ούτε ταφή ούτε καύση: Το μυστήριο των «εκτεθειμένων» νεκρών

Ο συνδυασμός ενός βωμού φωτιάς και ενός οστεοφυλακίου παραπέμπει άμεσα σε πρακτικές που συνδέονται με τον Ζωροαστρισμό, τη θρησκεία που κυριάρχησε σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ασίας και του Ιράν κατά την αρχαιότητα και η οποία αντιμετώπιζε τόσο τη γη όσο και τη φωτιά ως ιερά στοιχεία, τα οποία δεν έπρεπε να μολυνθούν από ένα σώμα σε αποσύνθεση. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι Ζωροάστρες ούτε έθαβαν ούτε αποτεφρώναν τους νεκρούς τους.

Αντίθετα, τα σώματα εκτίθεντο σε εξωτερικό χώρο, συνήθως σε υπερυψωμένες πλατφόρμες, μέχρι τα πουλιά και τα στοιχεία της φύσης να αφαιρέσουν τη σάρκα. Μόνο τότε συγκεντρώνονταν τα καθαρά οστά και τοποθετούνταν σε ένα δοχείο σαν αυτό που βρέθηκε στο Οντιρμόν.

Αυτό το έθιμο είναι καλά τεκμηριωμένο στο Ουζμπεκιστάν, αν και σε χρονολογίες σημαντικά μεταγενέστερες από εκείνες του Οντιρμόν. Στη νεκρόπολη Μιζνταχάν, στην ιστορική περιοχή της Χορεσμίας, οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει δεκάδες κεραμικά οστεοφυλάκια, τα περισσότερα από τα οποία χρονολογούνται μεταξύ του 5ου και του 8ου αιώνα μ.Χ., ενώ ορισμένα είναι διακοσμημένα με σκηνές που οι ερευνητές ερμηνεύουν ως επεισόδια από τον ζωροαστρικό μύθο.

Πιο βόρεια, ο κυκλικός πύργος Τσιλπίκ —γνωστός στον κόσμο ως «Πύργος της Σιωπής»— έχει χρονολογηθεί προσωρινά στον 3ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται ότι εξυπηρετούσε ακριβώς αυτή τη λειτουργία: την τελετουργική έκθεση των πτωμάτων.

Ωστόσο, ο αρχαιολόγος Βαντίμ Γιαγκόντιν επισημαίνει ότι οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει πού κατέληξαν τελικά τα οστά που έφευγαν από τον πύργο.Στην ίδια τη Σαμαρκάνδη, ένα σογδιανό οστεοφυλάκιο του 7ου αιώνα με σχήμα μικροσκοπικού ναού της φωτιάς αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στις μελέτες για την ταφική τέχνη της περιοχής.

Ξαναγράφοντας το χρονολόγιο της Ιστορίας με προσοχή

Αν η προκαταρκτική χρονολόγηση του Οντιρμόν επιβεβαιωθεί, η τοποθεσία θα μεταφέρει αυτού του είδους το τελετουργικό αρκετούς αιώνες πιο πίσω, προτού η παράδοση των διακοσμημένων οστεοφυλακίων διαδοθεί ευρέως μεταξύ των Σογδιανών — μια πρακτική που οι ειδικοί τοποθετούν γενικά μεταξύ του 5ου και του 8ου αιώνα μ.Χ.

Δεν θα είναι η πρώτη φορά που έρχονται στο φως πρώιμα στοιχεία ζωροαστρικών ταφικών εθίμων στην περιοχή —ορισμένοι ερευνητές ανιχνεύουν τις απαρχές της τελετουργικής έκθεσης στους πρώτους αιώνες της 1ης χιλιετίας π.Χ.— αλλά κάθε εύρημα που είναι καλά χρονολογημένο και ενταγμένο στο πλαίσιό του βοηθά να συμπληρωθεί ένας χάρτης που εξακολουθεί να έχει περισσότερα κενά παρά βεβαιότητες.

Αξίζει να τονιστεί ότι η χρονολόγηση παραμένει προκαταρκτική.

Οι ίδιοι οι ερευνητές περιγράφουν ένα εύρος έξι αιώνων, το οποίο πιθανότατα θα στενέψει καθώς συνεχίζεται η ανασκαφή. Τώρα Προς το παρόν, η ομάδα του Αμπντουραχίμοφ έχει περιοριστεί στο να τεκμηριώνει όσα συνεχίζουν να αναδύονται από το έδαφος, χωρίς να προβαίνει σε οριστικά συμπεράσματα για την κοινότητα που έχτισε τον βωμό ή για την κοινωνική θέση του ανθρώπου του οποίου τα οστά φυλάσσονταν κάποτε στο οστεοφυλάκιο.

Η Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ουζμπεκιστάν δήλωσε ότι τα δύο αντικείμενα αποτελούν μια πολύτιμη πηγή για την ανασύνθεση των θρησκευτικών πεποιθήσεων, των τελετουργικών και των ταφικών εθίμων του πληθυσμού που ζούσε κάποτε στο Οντιρμόν —καθιστώντας ταυτόχρονα σαφές ότι οι ανασκαφές θα συνεχιστούν, με νέα δεδομένα που αναμένεται να αναδείξουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την ιστορική και πολιτισμική σημασία της τοποθεσίας.

Το κατά πόσο το Οντιρμόν λειτουργούσε ως ένα απομονωμένο ιερό, ως τμήμα ενός μεγαλύτερου οικισμού που μένει ακόμη να προσδιοριστεί, ή ως ενδιάμεσος σταθμός σε διαδρομές που συνέδεαν τη Σογδιανή με την υπόλοιπη Κεντρική Ασία είναι, προς το παρόν, ένα ερώτημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι επόμενες ανασκαφικές περίοδοι.