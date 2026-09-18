Βίντεο: Βετεράνος στρατιωτικός έκανε «γυαλιά-καρφιά» τα αυτοκίνητα των γειτόνων

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Μια παρατεταμένη γειτονική διαμάχη για τις θέσεις στάθμευσης στο Rothbury του Northumberland της Βρετανίας, οδήγησε σε ξέσπασμα βίας, φέρνοντας έναν 80χρονο παρασημοφορημένο βετεράνο και στρατιωτικό ιστορικό, ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο Alexandre Binda, συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων και πρώην στέλεχος των ειδικών δυνάμεων, ομολόγησε την ενοχή του για την καταστροφή των οχημάτων των γειτόνων του με μια μεταλλική σωλήνα σκαλωσιάς, σε ένα περιστατικό που αποτύπωσε την ακραία ψυχολογική πίεση και των δύο πλευρών.

Ψυχολογική κατάρρευση και ακραία κλιμάκωση

Η διαμάχη ξέσπασε ανάμεσα στο ζεύγος Binda και τους δύο ιδιοκτήτες παρακείμενου ξενοδοχείου, καθώς οι δύο πλευρές αδυνατούσαν να συμφωνήσουν για την προτεραιότητα στάθμευσης στον κοινόχρηστο χώρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο Newcastle Crown Court, η ένταση είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Ο κατηγορούμενος και η σύζυγός του δήλωσαν ότι βίωναν τόσο έντονο στρες που εξέτασαν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, ενώ οι ξενοδόχοι ανέφεραν ότι υπέφεραν από άγχος και κατάθλιψη, γεγονός που τους ώθησε τελικά στο να εγκαταλείψουν την ιδιοκτησία τους.



Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ εκκρεμούσαν δικαστικές διαδικασίες, με τον Binda να επιτίθεται στα οχήματα που θεωρούσε ότι παραβίαζαν τον χώρο του, προκαλώντας ζημιές ύψους £4.500 σε ένα βαν και £2.000 σε ένα Range Rover. Η πράξη του καταγράφηκε σε βίντεο από τα θύματα και προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Η απόφαση της δικαιοσύνης και το υπόβαθρο του κατηγορουμένου

Ο δικαστής Robert Spragg επέβαλε στον Binda 18μηνη αναστολή υπό όρους (conditional discharge) και την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης £1.000, αναγνωρίζοντας ότι η συμπεριφορά του ήταν εντελώς ξένη προς τον χαρακτήρα του και αποτέλεσμα παρατεταμένης πίεσης. «Υπήρχαν σαφώς δύο πλευρές σε ό,τι συνέβαινε», σημείωσε ο δικαστής, λαμβάνοντας υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο του 80χρονου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης υπογράμμισε ότι ο Binda αισθάνεται βαθιά ντροπή για την πράξη του. Ο 80χρονος διαθέτει μακρά στρατιωτική θητεία 15 ετών στον Στρατό της Ροδεσίας, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας του στις ειδικές δυνάμεις SAS, ενώ μετά τη μετακόμισή του στο Ηνωμένο Βασίλειο εργάστηκε στις σωφρονιστικές υπηρεσίες και στο National Trust.

Όπως ανέφερε η υπεράσπιση, η ατμόσφαιρα στην περιοχή έχει ομαλοποιηθεί μετά την αποχώρηση των γειτόνων, με το ζεύγος Binda να διατηρεί τη στήριξη της τοπικής κοινότητας.