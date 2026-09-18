«Έχω άλλη» της είπε και… τον σκότωσε – Άφησε το πτώμα 9 ημέρες στην κρεβατοκάμαρα

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Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες για την δολοφονία του 52χρονου Χένρικ Σλοτσάα που παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου του Λονδίνου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη της 51χρονης συντρόφου του, Τζοάνα Τσερπκά.

Η υπόθεση αφορά τη δολοφονία του 52χρονου, λίγες ημέρες αφότου, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, είχε πει στη σύντροφό του ότι είχε γνωρίσει άλλη γυναίκα.

Ο Χένρικ Σλοτσάα, με καταγωγή από τη Δανία, εργαζόταν στο γραφείο της Citibank στο Λονδίνο. Η σορός του εντοπίστηκε στο διαμέρισμα όπου διέμενε με την Τσερπκά, στις αρχές Μαρτίου, όταν αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι για να ελέγξουν την κατάσταση της 51χρονης.

Η κινητοποίηση των Αρχών προκλήθηκε έπειτα από email που είχε στείλει η ίδια στην οικογένειά της, στο οποίο ανέφερε ότι επιθυμούσε να αυτοκτονήσει.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν στην κρεβατοκάμαρα το μερικώς αποσυντεθειμένο σώμα του 52χρονου.

Η σορός ήταν στην κρεβατοκάμαρα επί 9 ημέρες

Σύμφωνα με την thesun.co.uk, κατά την ακροαματική διαδικασία, ο εισαγγελέας Ντάνι Ρόμπινσον ανέφερε ότι από την εικόνα της σορού ήταν σαφές πως ο Σλοτσάα είχε χάσει τη ζωή του αρκετό χρόνο πριν από τον εντοπισμό του, καθώς η σορός είχε μείνει 9 μέρες στην κρεβατοκάμαρα.

Το σώμα του παρουσίαζε εμφανή σημάδια αποσύνθεσης, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν τραύματα τα οποία, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ενδέχεται να συνδέονται ακόμη και με απόπειρα διαμελισμού.

Οι ιατροδικαστές κατέγραψαν συνολικά 14 διαφορετικά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα τραύματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, εντοπίζονταν στο πρόσωπο, τον λαιμό, τα χέρια και τα πόδια του 52χρονου και περιλάμβαναν τόσο κοψίματα όσο και μαχαιριές.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τον σκότωσε»

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Τζοάνα Τσερπκά σκότωσε τον Χένρικ Σλοτσάα, μαχαιρώνοντάς τον με μαχαίρι κουζίνας.

Το βασικό ζήτημα που τίθεται ενώπιον των ενόρκων, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, δεν είναι το εάν η 51χρονη προκάλεσε τον θάνατο του συντρόφου της, αλλά ο βαθμός της ποινικής ευθύνης της.

Ειδικότερα, το δικαστήριο καλείται να εξετάσει εάν η Τσερπκά είναι ένοχη για ανθρωποκτονία ή εάν η ψυχική της κατάσταση τη στιγμή της επίθεσης περιορίζει την ευθύνη της, ώστε η πράξη να χαρακτηριστεί ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η 51χρονη έχει ήδη δηλώσει ένοχη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Η κατηγορούσα αρχή, ωστόσο, δεν αποδέχεται ότι η συγκεκριμένη δήλωση ενοχής αποτυπώνει επαρκώς την ευθύνη της για τον θάνατο του Σλοτσάα και υποστηρίζει ότι θα πρέπει να κριθεί ένοχη για δολοφονία.

Η απόλυση από τη British American Tobacco

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν στοιχεία και για την προσωπική κατάσταση της κατηγορούμενης πριν από τη δολοφονία.

Η Τζοάνα Τσερπκά, η οποία έχει γεννηθεί στην Πολωνία, φέρεται να αντιμετώπιζε δυσκολίες μετά την απόλυσή της από τη θέση της στο τμήμα μάρκετινγκ της British American Tobacco.

Φίλοι του ζευγαριού κατέθεσαν ότι κατά τις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία ο Σλοτσάα είχε αρχίσει να φλερτάρει με μία γυναίκα συνάδελφό του.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, την ημέρα των γενεθλίων της Τσερπκά ο 52χρονος της αποκάλυψε ότι είχε γνωρίσει μία άλλη γυναίκα στον χώρο εργασίας του.

Η σχέση του Σλοτσάα με την Έιμι Ο’Σόνεσι

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη δείχνουν ότι ο Σλοτσάα και η Ο’Σόνεσι είχαν γνωριστεί τον Νοέμβριο του 2025.

Τον Ιανουάριο του 2026 συναντήθηκαν αρκετές φορές για γεύμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 52χρονος είχε αναφέρει στην Ο’Σόνεσι ότι σκεφτόταν να προσφέρει χρήματα στην Τσερπκά, ώστε εκείνη να εγκαταλείψει το διαμέρισμα στο οποίο ζούσαν μαζί.

Η επικοινωνία μεταξύ του Σλοτσάα και της Ο’Σόνεσι συνεχίστηκε και μέσω μηνυμάτων, μέχρι τις 11 Μαρτίου.

Ωστόσο, ένα σημαντικό ερώτημα που απασχολεί τη δίκη αφορά το ποιος έστελνε τα μηνύματα από το κινητό τηλέφωνο του 52χρονου μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

Τα μηνύματα μετά τις 8 Μαρτίου

Ο εισαγγελέας Ντάνι Ρόμπινσον ανέφερε ότι δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ποια από τα μηνύματα που στάλθηκαν από το τηλέφωνο του Σλοτσάα γράφτηκαν από τον ίδιο και ποια ενδέχεται να στάλθηκαν από την Τσερπκά.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, είναι πολύ πιθανό τα μηνύματα που εστάλησαν μετά την Κυριακή 8 Μαρτίου να μην είχαν σταλεί από τον ίδιο τον Σλοτσάα, καθώς εκτιμάται ότι πιθανότατα είχε ήδη πεθάνει.

Το στοιχείο αυτό αποτελεί μέρος της συνολικής εικόνας που εξετάζει το δικαστήριο, μαζί με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τις επικοινωνίες του 52χρονου, τη σχέση του με την Τσερπκά και την επαφή του με την Έιμι Ο’Σόνεσι.

Η δίκη συνεχίζεται στο Λονδίνο, με τους ενόρκους να καλούνται να αξιολογήσουν τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί και να αποφασίσουν για τον βαθμό της ποινικής ευθύνης της 51χρονης κατηγορούμενης.