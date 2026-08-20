Βάσω Λασκαράκη: Στιγμές χαλάρωσης στη Μαγιόρκα με τον Λευτέρη Σουλτάτο

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Στη Μαγιόρκα βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Βάσω Λασκαράκη, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η αγαπημένη ηθοποιός, μετά την παραμονή της στην Κρήτη, επέλεξε το δημοφιλές ισπανικό νησί για την επόμενη στάση της, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μαγιόρκα, το ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης, με τη Βάσω Λασκαράκη να αξιοποιεί τον χρόνο της για να γνωρίσει τις παραλίες και τα τοπία του νησιού.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της ημέρες στη Μαγιόρκα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.