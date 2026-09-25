Σούζαν Σάραντον: Συνελήφθη σε διαδήλωση κατά του Νετανιάχου έξω από τον ΟΗΕ

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Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, λίγο πριν από την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ» και «Βάλτε τέλος στη γενοκτονία».

Σε βίντεο που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), η 80χρονη ηθοποιός διακρίνεται να συλλαμβάνεται και να οδηγείται με χειροπέδες από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Νέας Υόρκης (NYPD), οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν από την περιοχή, καθώς, όπως δήλωσε, «συνέχισαν να μπλοκάρουν τη διασταύρωση». Όσοι δεν συμμορφώθηκαν τέθηκαν υπό κράτηση, χωρίς η NYPD να διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό των προσαχθέντων.