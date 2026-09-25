ΗΠΑ: Δάσκαλος έβαζε μαθητές του να ξυλοκοπούν 7χρονο με ειδικές ανάγκες – Το βίντεο που αποκάλυψε το «Fight Club» σε σχολείο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

«Είσαι έτοιμος; Τελείωσες;». Με αυτές τις απαράδεκτες φράσεις ένας 25χρονος δάσκαλος δημοτικού σχολείου στην Ιντιάνα των ΗΠΑ προέτρεπε επανειλημμένα μαθητές του να ξυλοκοπούν έναν 7χρονο συμμαθητή τους με ειδικές ανάγκες, μετατρέποντας τη σχολική αίθουσα σε ένα ιδιότυπο «Fight Club» επιβολής τιμωριών.

Ο 25χρονος Τζούλιους Τζόνικαν καταδικάστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου σε δύο χρόνια κάθειρξης στο Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της Ιντιάνα.

Ο Τζόνικαν είχε ομολογήσει την ενοχή του στις 4 Αυγούστου, έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε για τις καταγγελίες στο δημόσιο σχολείο George Washington Carver Montessori School 87 στην Ιντιανάπολη.

Η υπόθεση επικεντρώνεται σε βιντεοσκοπημένο υλικό από κινητό τηλέφωνο, το οποίο φέρεται να καταγράφει ένα 7χρονο αγόρι να δέχεται επίθεση από άλλον μαθητή, ενώ ο Τζόνικαν στεκόταν δίπλα και ενθάρρυνε τη βιαιοπραγία.

Οι δικηγόροι του αγοριού υποστηρίζουν ότι το φρικιαστικό υλικό ανακαλύφθηκε κατά λάθος, στη διάρκεια μιας συνάντησης των γονέων και του εκπαιδευτικού.

Ο Τζόνικαν φέρεται να προσπάθησε να δείξει στους γονείς του παιδιού ένα διαφορετικό βίντεο μέσα από την τάξη, αλλά, σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε η οικογένεια, άρχισε κατά λάθος να προβάλλει βίντεο που απεικόνιζε τον μικρό μαθητή να δέχεται διαδοχικά χτυπήματα από συμμαθητή του.

Καθώς το αγόρι έκλαιγε, ο συμμαθητής του ακουγόταν να λέει «μην μπλέκεις μαζί μου», την ώρα που ο Τζόνικαν παρέμενε σε κοντινή απόσταση.

Προς το τέλος του βίντεο, ο 7χρονος ακουγόταν να φωνάζει κλαίγοντας «δεν έπλεξα μαζί σου», με τον Τζόνικαν να υποκινεί περαιτέρω τον ξυλοδαρμό, προτού τελικά ζητήσει από τα παιδιά να επιστρέψουν στις θέσεις τους.

Η Τάμι Μάγιερ, δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια του αγοριού, δήλωσε ότι το βίντεο ήταν ιδιαίτερα σκληρό, λόγω των όσων ακουγόταν να λέει ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Teacher Julious Johnican is accused of organizing a fight club in class with 7-year-olds. The mother of the student being beaten in the classroom has filed a lawsuit. What would you do if you found out a teacher was subjecting your child to this? pic.twitter.com/HCNhairRUC — Mrs D (@Denosko1) April 18, 2024

Τιμωρία τύπου «Fight Club» επί τρεις μήνες

Οι δικηγόροι της οικογένειας ισχυρίζονται ότι το περιστατικό που καταγράφηκε στο βίντεο δεν ήταν μεμονωμένο.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Τζόνικαν φέρεται να οργάνωνε μια «πειθαρχική τακτική τύπου Fight Club» στην τάξη του για διάστημα περίπου τριών μηνών, ενθαρρύνοντας ή επιτρέποντας σε μαθητές να επιτίθενται σωματικά στον 7χρονο.

Μάλιστα, η αγωγή ισχυρίζεται ότι σε τουλάχιστον δύο άλλες περιπτώσεις, ο Τζόνικαν κρατούσε ακινητοποιημένο το αγόρι την ώρα που άλλοι μαθητές το γρονθοκοπούσαν, το κλωτσούσαν και το χτυπούσαν.

«Φαίνεται ότι αυτό χρησιμοποιούνταν ως τεχνική πειθαρχίας στην τάξη του», δήλωσε η δικηγόρος Κάθριν Μάικλ.

Το αγόρι, που φοιτούσε στη δευτέρα δημοτικού, παρουσιάζει αναπηρίες, μεταξύ των οποίων αισθητηριακές ευαισθησίες, διαταραχή εκτελεστικής λειτουργίας και πιθανές μαθησιακές δυσκολίες.

Η μητέρα του είχε αρχίσει να παρατηρεί ότι το παιδί επέστρεφε συχνά από το σχολείο αναστατωμένο και δυσαρεστημένο, ενώ ο μικρός της έλεγε επανειλημμένα ότι υφίστατο κακοποίηση, εκφοβισμό και παρενόχληση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Η μητέρα εξέφρασε τις ανησυχίες της στο προσωπικό του σχολείου και συνάντησε τον Τζόνικαν πολλές φορές. Ωστόσο, σύμφωνα με τη αγωγή, ο δάσκαλος απέρριπτε τους ισχυρισμούς του παιδιού ως προβλήματα συμπεριφοράς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το παιδί έλεγε ψέματα ή αντιμετώπιζε ψυχική νόσο.

Αντιδράσεις για την ποινή και τα κενά στην έρευνα

Οι ισχυρισμοί οδήγησαν τελικά σε ποινική έρευνα, καθώς και σε αγωγή κατά του σχολικού οργανισμού Indianapolis Public Schools (IPS) και αρκετών υπαλλήλων του.

Ο Τζόνικαν συνελήφθη στις 31 Μαΐου και εμφανίστηκε στο δικαστήριο για την αρχική ακρόαση στις 4 Ιουνίου. Ο εισαγγελέας της κομητείας Μάριον, Ράιαν Μίαρς, δήλωσε ότι ο πρώην δάσκαλος παραβίασε την εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι γονείς και οι μαθητές.

«Τα σχολεία οφείλουν να είναι ασφαλείς χώροι όπου τα παιδιά μπορούν να μαθαίνουν, να αναπτύσσονται και να νιώθουν προστατευμένα», ανέφερε ο Μίαρς σε δήλωσή του στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Ο κατηγορούμενος καταχράστηκε την εμπιστοσύνη που του δόθηκε ως εκπαιδευτικός και υπέβαλε ευάλωτα παιδιά στο αδιανόητο. Η σημερινή ποινή τον καθιστά υπόλογο για αυτή την προδοσία της εμπιστοσύνης και τη βλάβη που προκάλεσε».

Ωστόσο, η δικηγόρος Τάμι Μάγιερ εξέφρασε την ανησυχία της για τη στάση του Τζόνικαν κατά τη διαδικασία.

«Δεν πιστεύω, από την εντύπωση που σχημάτισα σήμερα, ότι έχει κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης», σημείωσε. «Θα έπρεπε να το έχει κάνει μέχρι τώρα, αλλά δεν νομίζω ότι το έχει κάνει».

🇺🇸 A teacher who ran a “fight club” in his own classroom got 2 years in prison. Julious Johnican allegedly had a 7-year-old boy with disabilities held down and beaten by classmates over 3 months as discipline. A video, found by accident during a parent meeting, caught him… pic.twitter.com/nm03JDm8wM — NewsForce (@Newsforce) September 25, 2026



Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης ότι δόθηκε στους ερευνητές μια εναλλακτική ερμηνεία για το βίντεο από το κινητό.

Μία βοηθός νομικού υποστήριξε ότι ο 7χρονος είχε ιστορικό προβλημάτων συμπεριφοράς, όπως το να χτυπά άλλα παιδιά και να ρίχνει αντικείμενα από τα θρανία τους.

Σύμφωνα με την εκδοχή που δόθηκε στους ντετέκτιβ, ο Τζόνικαν κατέγραψε το περιστατικό για να δείξει στους γονείς του αγοριού τι ισχυριζόταν ότι έκανε ο γιος τους σε άλλους μαθητές.

Οι δικηγόροι της οικογένειας αμφισβητούν σθεναρά αυτή την εξήγηση, με τη Μάγιερ να διερωτάται γιατί οι ερευνητές βασίστηκαν σε πληροφορίες από μια βοηθό νομικού αντί να μιλήσουν με σχολικούς υπευθύνους που εμπλέκονταν άμεσα με το παιδί.

Οι ντετέκτιβ πήραν επίσης συνέντευξη από το ίδιο το αγόρι, το οποίο ανέφερε ότι υπήρξαν πολλαπλά περιστατικά στα οποία ο Τζόνικαν ενθάρρυνε άλλους μαθητές να το χτυπήσουν.

«Το γεγονός ότι τελικά απαγγέλθηκαν κατηγορίες αποτελεί τεράστια ανακούφιση για αυτή την οικογένεια», δήλωσε η Κάθριν Μάικλ.

Tο εξαφανισμένο κινητό και οι αγωγές

Ένα από τα μεγαλύτερα αναπάντητα ερωτήματα της οικογένειας παραμένει η τύχη της συσκευής του κινητού τηλεφώνου που κατέγραψε την επίθεση.

Οι ντετέκτιβ υπέβαλαν αίτηση για ένταλμα έρευνας του τηλεφώνου του Τζόνικαν, αλλά τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι ο δικηγόρος του είπε στους ερευνητές πως δεν είχε ακόμη χρόνο να συναντηθεί μαζί του για να λάβει τη συσκευή ή να προσδιορίσει αν ο πελάτης του θα προέβαινε σε δήλωση.

Για τους δικηγόρους της οικογένειας, η καθυστέρηση αυτή εγείρει σοβαρές ανησυχίες για το αν θα μπορέσουν ποτέ να ανακτηθούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. «Αυτό έπρεπε να έχει γίνει πριν από εννέα μήνες», τόνισε η Μάγιερ. «Αναρωτιέμαι αν θα δούμε ποτέ αυτό το τηλέφωνο ή όχι».

Η Μάικλ προσέθεσε ότι οι ερευνητές πρέπει να εξακριβώσουν αν η συσκευή περιέχει υλικό και από άλλα περιστατικά που αφορούν παιδιά.

Η μητέρα του αγοριού έχει καταθέσει αγωγή κατά του σχολικού οργανισμού IPS, της γενικής διευθύντριας και αρκετών άλλων υπαλλήλων.

Η προσφυγή στρέφεται κατά του διευθυντή και του υποδιευθυντή του σχολείου, ενός συμβούλου συμπεριφοράς, ενός αναπληρωτή δασκάλου και του ίδιου του Τζόνικαν, υποστηρίζοντας ότι το διοικητικό προσωπικό του σχολείου απέτυχε να προστατεύσει επαρκώς το παιδί παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της μητέρας.

Από την πλευρά του, ο οργανισμός IPS επιβεβαίωσε ότι ο Τζόνικαν υπέβαλε την παραίτησή του προτού η διοίκηση προχωρήσει στην απόλυσή του.

Με πληροφορίες από: Daily Mail