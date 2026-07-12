«Απολογισμός Ευθύνης»: Εκδήλωση Χαρδαλιά για τους 30 πρώτους μήνες στην Περιφέρεια Αττικής

Τον απολογισμό των πρώτων 30 μηνών στη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής θα παρουσιάσει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς την Τρίτη 14 Ιουλίου στο Ωδείο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «Απολογισμός Ευθύνης στους Πολίτες της Αττικής», θα παρουσιαστούν τα έργα και οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, καθώς και ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα.

Τι θα παρουσιαστεί

Ο συνολικός απολογισμός των 30 μηνών της περιφερειακής αρχής

Τα 300+1 έργα που υλοποιούνται σε όλη την Αττική

Οι 50+1 παρεμβάσεις σε καθημερινότητα, υποδομές και πολιτική προστασία

Οι προτεραιότητες και το σχέδιο της επόμενης περιόδου

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ολοκληρωμένο σχέδιο της Περιφέρειας για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Αττικής. Κατά τη διάρκεια αυτών των 30 μηνών, έχουν σχεδιαστεί, δημοπρατηθεί, υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης περισσότερα από 300+1 έργα και 50+1 παρεμβάσεις, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για υποδομές υπερ-τοπικού χαρακτήρα που αλλάζουν την εικόνα της Αττικής, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά και Δήμο. Τα έργα αυτά απαντούν σε πραγματικές ανάγκες, ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη, βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο και αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, η συμπλήρωση του μέσου της θητείας αποτελεί την κατάλληλη στιγμή για έναν ειλικρινή απολογισμό απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι ζητούν αλήθειες, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η προσπάθεια για την υλοποίηση του πλάνου συνεχίζεται εντατικά με στόχο την ολοκλήρωση και παράδοση κάθε προγραμματισμένου έργου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της διοίκησης για μια Αττική που προχωρά σταθερά μπροστά. Ο Περιφερειάρχης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να παραβρεθούν την Τρίτη στο Ωδείο Αθηνών για να ενημερωθούν αναλυτικά για το έργο που αφορά το μέλλον της περιοχής τους.

«Από την πρώτη ημέρα δεσμευτήκαμε ότι θα εργαστούμε με σχέδιο, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Αττικής. Σήμερα, στα μισά της θητείας μας, θεωρούμε καθήκον μας να παρουσιάσουμε την πρόοδο που έχει συντελεστεί, να λογοδοτήσουμε στους πολίτες και να αναδείξουμε τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου» αναφέρει στην πρόσκληση που απευθύνει ο κ. Χαρδαλιάς,.

Λεπτομέρειες της εκδήλωσης

Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 | 18:30

Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β’ 17-19, Αθήνα )