Μητσοτάκης για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα: Οδηγούμε τους τρομοκράτες στη Δικαιοσύνη – Eίναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, τονίζοντας ότι η πολιτεία οδηγεί τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, ως απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία και υπογράμμισε την ανάγκη ομοψυχίας των πολιτικών δυνάμεων για να κλείσει ο κύκλος αίματος.

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Πολιτική

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μιλώντας στη Βουλή.
  • Τόνισε ότι «η πολιτεία τιμά την μνήμη της οδηγώντας στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες» και πως «είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία».
  • Κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να ομονοήσουν για να κλείσει ο κύκλος αίματος και να στερήσουν από τους τρομοκράτες το πολιτικό οξυγόνο.

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Στις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται για την ακρίβεια, με την απάντηση του Πρωθυπουργού στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

«Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά την μνήμη της οδηγώντας στη Δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, όπως είχαμε δεσμευτεί. Είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία, η μόνη απάντηση της Δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό που αυτή την απάντηση τη δίνουμε μαζί, τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις», είπε ο κ. Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα.

«Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μία νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες. Το σύνθημα δεν σας φοβόμαστε πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς, τους συντριπτικά περισσότερους, απέναντι στους ελάχιστους» πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

 

 

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