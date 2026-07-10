Μητσοτάκης στη Βουλή: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη Βουλή μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων, που προκλήθηκαν από την κρίση στον Κόλπο και την καταστροφή διυλιστηρίων.

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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη Βουλή μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
  • Η απόφαση έρχεται ως απάντηση στην πρόκληση της ακρίβειας και των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων, μετά την κρίση στον Κόλπο.
  • Τα διυλιστήρια δεσμεύθηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, ενώ λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της απάντησής του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη για το θέμα της ακρίβειας.

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«Μετά την κρίση στον Κόλπο καταστράφηκαν αρκετά διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή και αυτό δημιούργησε νέες πιέσεις στην τιμή της βενζίνης και του ντίζελ, λόγω της μειωμένης παραγωγής, αλλά και της εποχικής ζήτησης. Η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο διυλιστήρια απαντά στην πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύθηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως είπε, λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

 

 

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