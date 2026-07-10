Στιγμές αγωνίας στην Πολωνία: 5χρονη έμεινε μόνη στην αποβάθρα όταν το τρένο έφυγε με την οικογένειά της

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Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό Warszawa Zachodnia (Σταθμός Δυτικής Βαρσοβίας), τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό κόμβο της Πολωνίας, όταν ένα 5χρονο κορίτσι έμεινε μόνο του στην αποβάθρα, ενώ το τρένο αναχώρησε με την οικογένειά του.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει έναν άνδρα, που πιστεύεται ότι είναι ο πατέρας του παιδιού, να κατεβαίνει από το τρένο, να βγάζει τις αποσκευές και να κατεβάζει τη μικρή στην αποβάθρα, σύμφωνα με το TVP.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο βαγόνι για να πάρει τα υπόλοιπα πράγματα της οικογένειας, όμως οι πόρτες έκλεισαν ξαφνικά και το τρένο αναχώρησε με κατεύθυνση τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Βαρσοβίας.

Η 5χρονη φαίνεται να τρέχει πίσω από το τρένο καθώς αυτό απομακρύνεται, πριν σταματήσει στην αποβάθρα, εμφανώς μην ξέροντας τι να κάνει.

Περαστικός ειδοποίησε την αστυνομία

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άνδρας πλησίασε το παιδί, του είπε να παραμείνει στο σημείο και έσπευσε να αναζητήσει βοήθεια.

Σύντομα επέστρεψε μαζί με δύο αστυνομικούς, οι οποίοι παρέλαβαν τη μικρή και τη μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα του σιδηροδρομικού σταθμού.

Όπως ανακοίνωσε η πολωνική αστυνομία, το κορίτσι παραδόθηκε λίγο αργότερα στους γονείς του, χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Έκκληση για μεγαλύτερη προσοχή

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία τόνισε ότι το περιστατικό αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι οι γονείς αλλά και οι παρευρισκόμενοι να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση.

«Σε χώρους όπως οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, οι αποβάθρες ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρκεί μια στιγμή απροσεξίας για να χάσει ένα παιδί την επαφή με την οικογένειά του», ανέφεραν οι αρχές.

Είχαν προηγηθεί και άλλα παρόμοια περιστατικά

Το συμβάν έρχεται μετά από μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών στο πολωνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, όπου επιβάτες χωρίστηκαν από τα παιδιά τους ή τραυματίστηκαν κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.

Ήδη από τον Μάρτιο, η πολωνική ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων είχε απευθύνει προειδοποίηση προς τις εταιρείες, ζητώντας άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Μεταξύ των προτάσεων ήταν καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού, αυστηρότεροι έλεγχοι πριν από την αναχώρηση των συρμών και η δυνατότητα να παραμένουν οι πόρτες ανοιχτές για περισσότερο χρόνο όταν οι επιβάτες χρειάζονται επιπλέον χρόνο για να επιβιβαστούν ή να αποβιβαστούν.