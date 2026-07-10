Εικόνες αποκάλυψης στη Γαλλία: Ο Λίγηρας στέρεψε καθώς η Ευρώπη «ψήνεται» από τον καύσωνα

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Οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν τη Δυτική Ευρώπη έχουν οδηγήσει σε δραματική επιδείνωση της ξηρασίας στη Γαλλία, με τον μεγαλύτερο ποταμό της χώρας, τον Λίγηρα, να έχει μετατραπεί σε μια απέραντη αμμοσύρτη σε αρκετά σημεία.

Εικόνες από το Μονζάν-σιρ-Λουάρ δείχνουν την κοίτη του ποταμού σχεδόν εντελώς στεγνή, με ελάχιστες στάσιμες λιμνούλες να έχουν απομείνει.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στον ποταμό Ντουμπ, στην κοινότητα Μεζόν-ντι-Μπουά-Λιεβρεμόν, όπου η κοίτη έχει μείνει σχεδόν χωρίς νερό εξαιτίας της παρατεταμένης ζέστης.

Νεκροί, διακοπές ρεύματος και περιορισμοί στη χρήση νερού

Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη Γαλλία.

Σχολεία έκλεισαν, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών.

Τα αποθέματα νερού έχουν μειωθεί δραματικά και σχεδόν δώδεκα διοικητικές περιφέρειες έχουν θέσει τουλάχιστον έναν δήμο στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για την κατανάλωση νερού.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση νερού, αποφεύγοντας το πότισμα κήπων, το πλύσιμο αυτοκινήτων και το γέμισμα ιδιωτικών πισινών.

Ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus Climate Change Service (C3S), ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, ενώ οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας έφτασαν επίσης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για τον μήνα.

Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη διαμορφώθηκε στους 20,74 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή περισσότερο από 3 βαθμούς υψηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Στις 24 Ιουνίου, η Γαλλία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία της ιστορίας της, με 44,3 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Πισός, στη νοτιοδυτική χώρα, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση κόκκινου συναγερμού για καύσωνα.

Πυρκαγιές και «θερμικός θόλος» πάνω από την Ευρώπη

Το κύμα ζέστης συνοδεύεται από καταστροφικές πυρκαγιές στη νότια Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, κοντά στην πόλη Περπινιάν, περίπου 700 πυροσβέστες, με τη συνδρομή εναέριων μέσων, δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά που έχει καταστρέψει περισσότερα από 4.600 εκτάρια γης και έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση άνω των 10.000 κατοίκων.

Οι επιστήμονες αποδίδουν την ένταση του φαινομένου τόσο στην κλιματική αλλαγή όσο και σε έναν ισχυρό αντικυκλώνα από τη Σαχάρα, ο οποίος δημιουργεί τον λεγόμενο «θερμικό θόλο» (heat dome), εγκλωβίζοντας τις θερμές αέριες μάζες πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη και διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα επί πολλές ημέρες.

«Η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ»

«Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Ζούμε ήδη τις συνέπειές της και βρισκόμαστε ακόμη στις αρχές Ιουλίου», δήλωσε ο Γάλλος συνταγματάρχης της πυροσβεστικής Ερίκ Μπελτζιοϊνό, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκαλέσουν νέες πυρκαγιές.

Από την πλευρά της, η Σαμάνθα Μπέρτζες, επικεφαλής στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού, τόνισε ότι ο Ιούνιος του 2026 ανέδειξε πόσο γρήγορα μεταβάλλεται το κλίμα.

«Το αποτέλεσμα είναι ολοένα και πιο έντονοι καύσωνες, διαρκώς θερμότερες θάλασσες και αυξανόμενοι κίνδυνοι για τους ανθρώπους, τα οικοσυστήματα και τις υποδομές», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές, περισσότεροι από 4.700 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του καύσωνα σε Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία και Ολλανδία, ενώ ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι ακόμη μεγαλύτερος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.