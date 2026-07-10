Γυναίκα αναγκάστηκε να θάψει τον άντρα της στο Πράσινο Ακρωτήριο, αφού αρρώστησε και πέθανε σε διακοπές

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Μια Βρετανίδα υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να θάψει τον σύζυγό της σε ανώνυμο τάφο στο Πράσινο Ακρωτήρι, καθώς πίστευε ότι η ταξιδιωτική της ασφάλεια δεν κάλυπτε το κόστος επαναπατρισμού της σορού του.

Ο 74χρονος Κόλιν Τίμσον, συνταξιούχος οδηγός περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, βρισκόταν τον Ιούλιο του 2024 σε διακοπές με τη σύζυγό του, Τζάκλιν Τίμσον, όταν εμφάνισε έντονη διάρροια και εμετούς.

Το επόμενο πρωί η σύζυγός του τον βρήκε λιπόθυμο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε το ίδιο βράδυ.

Σύμφωνα με τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο θάνατός του οφείλεται σε οξεία γαστρεντερίτιδα και αιμορραγία του πεπτικού συστήματος, που προκάλεσαν αφυδάτωση, σοβαρή αναιμία και σηπτικό σοκ.

«Δεν μπορούσα ούτε την τέφρα του να πάρω πίσω»

Η 69χρονη Τζάκλιν, η οποία αρρώστησε επίσης με έντονους πόνους στο στομάχι, δήλωσε ότι αναγκάστηκε να θάψει τον σύζυγό της μόλις τρεις ημέρες μετά τον θάνατό του.

«Μου είπαν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα αποτέφρωσης στο Πράσινο Ακρωτήρι. Δεν μπορούσα ούτε την τέφρα του να φέρω πίσω. Αντί γι’ αυτό, είναι θαμμένος μόνος του σε έναν ανώνυμο τάφο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την οικογένειά του», ανέφερε.

Καταγγελίες για τις συνθήκες στο ξενοδοχείο

Το ζευγάρι από το Λίνκολνσαϊρ είχε επισκεφθεί ξανά το Πράσινο Ακρωτήρι και πλήρωσε περίπου 2.000 λίρες για δεύτερες διακοπές μέσω της TUI.

Ωστόσο, η Τζάκλιν υποστήριξε ότι το ξενοδοχείο Riu Funana, όπου διέμεναν με πακέτο all inclusive, δεν βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη επίσκεψή τους.

«Μερικά από τα φαγητά φαίνονταν άψητα και ήταν χλιαρά. Οι τουαλέτες δίπλα στην πισίνα ήταν γεμάτες νεκρές κατσαρίδες και δεν μπήκαμε στην πισίνα γιατί το νερό φαινόταν κίτρινο», είπε.

Πρόσθεσε ότι, όταν ο σύζυγός της μεταφέρθηκε από την κλινική στο νοσοκομείο, της είπαν να επιστρέψει στο ξενοδοχείο και να τον επισκεφθεί την επόμενη ημέρα.

«Δεν ήξερα καν ότι είχε πεθάνει μέχρι να φτάσω στο νοσοκομείο. Όταν το έμαθα, ο κόσμος μου κατέρρευσε. Όλα ήταν σαν θολά», περιέγραψε.

Και άλλη οικογένεια καταγγέλλει ελλείψεις

Την ίδια ημέρα μίλησε και η οικογένεια του 67χρονου Λόρενς Μπράουνλι, συνταξιούχου μηχανικού πληροφορικής από τη Σκωτία, ο οποίος πέθανε έναν μήνα νωρίτερα κατά τη διάρκεια διακοπών στο πεντάστερο ξενοδοχείο Melia Llana Beach Resort and Spa.

Ο 67χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία στις 5 Ιουνίου και λίγες ημέρες αργότερα κατέρρευσε ενώ δειπνούσε. Παρά τις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης από μέλη πληρώματος αεροσκάφους που βρίσκονταν στο εστιατόριο, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, υπέστη πιθανό καρδιακό επεισόδιο.

Η σύζυγός του και οι τρεις κόρες του δήλωσαν ότι δεν τους επετράπη να δουν τη σορό του πριν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, κατήγγειλαν ότι υπήρχαν μύγες στο φαγητό του ξενοδοχείου και ότι δεν υπήρχε διαθέσιμος απινιδωτής.

Πάνω από 2.500 τουρίστες στρέφονται νομικά κατά της TUI

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, τουλάχιστον δέκα Βρετανοί τουρίστες έχουν χάσει τη ζωή τους σε οργανωμένες διακοπές στο Πράσινο Ακρωτήρι από το 2023.

Περισσότεροι από 2.500 ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν τη χώρα από το 2022 συμμετέχουν σε ομαδική νομική προσφυγή κατά της TUI, υποστηρίζοντας ότι νόσησαν από λοιμώξεις όπως σαλμονέλα, E. coli και σιγκέλα.

Περίπου 600 από αυτούς προστέθηκαν στην υπόθεση τους τελευταίους τέσσερις μήνες, μετά τη δημοσιοποίηση σχετικών καταγγελιών.

Ο δικηγόρος Τζατίντερ Πολ, από το δικηγορικό γραφείο Irwin Mitchell που εκπροσωπεί τους προσφεύγοντες, χαρακτήρισε «συγκλονιστικό» το γεγονός ότι εκατοντάδες ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να αναφέρουν σοβαρές ασθένειες μετά τις διακοπές τους.

Η απάντηση της TUI

Εκπρόσωπος της TUI εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και υποστήριξε ότι η εταιρεία παρείχε υποστήριξη και βοήθεια στους συγγενείς των θυμάτων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στα αρχεία της εταιρείας δεν υπήρχαν αναφορές για εμετούς ή διάρροια κατά τη διάρκεια των διακοπών των Τίμσον, ενώ σημείωσε ότι η Τζάκλιν είχε ενημερώσει εκπροσώπους της εταιρείας πως ο σύζυγός της αισθανόταν αδιαθεσία ήδη από την πτήση προς το Πράσινο Ακρωτήρι.

Η TUI πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε για τις νομικές διεκδικήσεις των δύο οικογενειών μόλις πρόσφατα και, για νομικούς λόγους, δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω την υπόθεση.