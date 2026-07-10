Οι αδελφές Λόπεζ «τρέλαναν» το Παρίσι με το στιλ τους – Οι εμφανίσεις στις επιδείξεις της Κριθαριώτη και του Μουράντ

Οι εμφανίσεις της Τζένιφερ Λόπεζ με την αδελφή της, Λίντα Λόπεζ, στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι έχουν κλέψει τις εντυπώσεις, με τις δύο να παρουσιάζουν εντυπωσιακές στιλιστικές επιλογές. Η Τζένιφερ επιβεβαίωσε τον τίτλο της fashion icon, ενώ η Λίντα τράβηξε τα βλέμματα με μια τολμηρή εμφάνιση, αναδεικνύοντας τις κοινές τους εξόδους σε σημαντικά fashion events.

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ΛΟΠΕΖ
Φωτογραφία: Instagram/Jennifer Lopez
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι εμφανίσεις της Τζένιφερ Λόπεζ με την αδελφή της, Λίντα Λόπεζ, έχουν κλέψει τις εντυπώσεις στο Παρίσι. Οι δυο τους δίνουν καθημερινά το «παρών» στις λαμπερές εκδηλώσεις της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής.
  • Η διάσημη σταρ επέλεξε ένα εντυπωσιακό nude φόρεμα με διαφάνειες, το οποίο συνδύασε με λευκή φτερωτή εσάρπα και ασορτί clutch.
  • Τα βλέμματα τράβηξε και η Λίντα Λόπεζ με μια τολμηρή μαύρη cut-out δημιουργία που ανέδειξε τη σιλουέτα της. Οι αδελφές Λόπεζ έχουν «τρελάνει» το Παρίσι με το στιλ, τη λάμψη και την αυτοπεποίθησή τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι εμφανίσεις της Τζένιφερ Λόπεζ με την αδελφή της, Λίντα Λόπεζ, έχουν κλέψει τις εντυπώσεις στο Παρίσι, όπου οι δυο τους δίνουν καθημερινά το «παρών» στις λαμπερές εκδηλώσεις της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής.

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Η διάσημη σταρ της μουσικής και του κινηματογράφου επέλεξε ένα εντυπωσιακό nude φόρεμα με διαφάνειες με την υπογραφή της Σίλιας Κριθαριώτη, το οποίο συνδύασε με λευκή φτερωτή εσάρπα και ασορτί clutch, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons της παγκόσμιας showbiz. Η εμφάνισή της αυτή πραγματικά τρέλανε τους πάντες.

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Το βίντεο που δημοσίευσε η JLO

Μάλιστα η Τζένιφερ Λόπεζ δημοσίευσε και ξεχωριστό βίντεο από την iconic εμφάνισή της στο ντεφιλέ της Ελληνίδας σχεδιάστριας.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)

Η Λίντα Λόπεζ εντυπωσιάζει

Ωστόσο, τα βλέμματα τράβηξε και η μικρότερη αδελφή της, Λίντα Λόπεζ, η οποία έκανε μια από τις πιο τολμηρές στιλιστικές επιλογές της. Η βραβευμένη δημοσιογράφος εμφανίστηκε με μια μαύρη cut-out δημιουργία που ανέδειξε τη σιλουέτα της, κερδίζοντας εξίσου θετικά σχόλια από τους λάτρεις της μόδας.

Οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα διεθνή μέσα, με πολλούς να σχολιάζουν ότι οι αδελφές Λόπεζ έχουν «τρελάνει» το Παρίσι με το στιλ, τη λάμψη και την αυτοπεποίθησή τους. Κάθε τους έξοδος μετατρέπεται σε fashion event, επιβεβαιώνοντας πως η κομψότητα και η φινέτσα είναι οικογενειακή υπόθεση.

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