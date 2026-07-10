Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι «Καμπάνες» έγιναν το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ στα Billboard

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός καταγράφει μία ακόμη eπιτυχία, καθώς το νέο του άλμπουμ «Καμπάνες» έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο τόσο στο Billboard Top World Albums όσο και στο Billboard Top Album Sales.

Το δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου, που κυκλοφορεί παγκοσμίως, έκανε είσοδο στην 12η θέση του Billboard Top World Albums Chart, ενώ παράλληλα κατέκτησε την 31η θέση στο Billboard Top Album Sales Chart, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη ελληνόφωνη κυκλοφορία που καταφέρνει να βρεθεί στη συγκεκριμένη λίστα.

Με αφορμή τη σημαντική αυτή διάκριση, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δήλωσε: «Αυτή η στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από εμένα. Είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου. Το να βλέπω ένα ελληνικό album να φτάνει σε αυτό το ορόσημο με γεμίζει τεράστια υπερηφάνεια και είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό το ταξίδι. Εύχομαι αυτή να είναι μόνο η αρχή και η ελληνική μουσική να συνεχίσει να ταξιδεύει και να αγγίζει ολοένα και περισσότερο κοινό σε όλο τον κόσμο».

Η επιτυχία αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά από ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα για τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Την ημέρα της κυκλοφορίας του, το «Καμπάνες» ανέβηκε στην κορυφή του Worldwide iTunes Chart στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που κατακτά την πρώτη θέση στη συγκεκριμένη κατάταξη.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει την ομότιτλη επιτυχία «Καμπάνες», το νέο τραγούδι «Τα Νησιώτικα Παιδιά», μια παραδοσιακή εκδοχή της μεγάλης επιτυχίας «Ελεύθερος», καθώς και 16 εμβληματικά νησιώτικα τραγούδια, παρουσιασμένα με σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση.

Το «Καμπάνες» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες streaming, αλλά και σε διπλό βινύλιο και CD από την Pedagon Records, το δισκογραφικό label που δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε συνεργασία με την Panik Records. Η διεθνής διανομή πραγματοποιείται από την 10K Projects, μέλος της Warner Music, με στόχο να φέρει την ελληνική μουσική παράδοση σε ακόμη μεγαλύτερο παγκόσμιο κοινό.

Στο πλαίσιο της προώθησης του άλμπουμ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πραγματοποίησε επίσης το «Kabanes Tour» στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισκεπτόμενος ανεξάρτητα δισκοπωλεία σε διάφορες πόλεις. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αποτελεί ακόμη μία πρωτιά για Έλληνα καλλιτέχνη στην αμερικανική μουσική αγορά.