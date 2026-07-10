Αναστάτωση σε πτήση με προορισμό το Σεράγεβο: 40χρονος φώναζε και επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος – Το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη

Ένας 40χρονος υπήκοος Αυστραλίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, αφότου επέδειξε επιθετική συμπεριφορά σε πτήση με προορισμό το Σεράγεβο, αναγκάζοντας τον κυβερνήτη να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας φέρεται να φώναζε χωρίς εμφανή αιτία και επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος, διαταράσσοντας την ασφάλεια και την τάξη της πτήσης, και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 40χρονος υπήκοος Αυστραλίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από περιστατικό σε πτήση με προορισμό το Σεράγεβο.
  • Ο 40χρονος φέρεται να επέδειξε επιθετική συμπεριφορά προς μέλη του πληρώματος, φωνάζοντας χωρίς εμφανή αιτία.
  • Λόγω της έντασης, ο κυβερνήτης αποφάσισε την επιστροφή και προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 40χρονος, υπήκοος Αυστραλίας, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση με προορισμό το Σεράγεβο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αεροσκάφος απογειώθηκε χθες το βράδυ από τον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν ο 40χρονος φέρεται να επέδειξε επιθετική συμπεριφορά προς μέλη του πληρώματος, φωνάζοντας χωρίς εμφανή αιτία.

Η ένταση που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ασφάλεια της πτήσης και η τάξη στο αεροσκάφος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., με τον κυβερνήτη να αποφασίζει την επιστροφή και προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Μετά την προσγείωση, ο 40χρονος συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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