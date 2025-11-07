Αθωώθηκαν οι πέντε Ελληνοκύπριοι στα Κατεχόμενα

Enikos Newsroom

διεθνή

Κύπρος κατεχόμενα

Αθώοι κρίθηκαν από το παράνομο στρατιωτικό δικαστήριο του ψευδοκράτους οι πέντε Ελληνοκύπριοι, που κρατούνταν παράνομα από τον περασμένο Ιούλιο στα Κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην τελική «ακροαματική διαδικασία» που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο «δικαστής» έκρινε ότι οι «κατηγορίες» του εισαγγελέα ήταν αναπόδεικτες.

Η «δίκη» βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι ο 66χρονος Γ.Γ. «πέρασε από το οδόφραγμα του Ακγιάρ (σ.σ. το οδόφραγμα των Στροβιλιών κοντά στην Αμμόχωστο), το οποίο αποτελεί «στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη πρώτου βαθμού, χωρίς να επιδείξει την ταυτότητά του στον αξιωματικό, ενώ τέσσερις άλλοι Ελληνοκύπριοι βοήθησαν τον Γ.Γ.».

Οι πέντε, πρόσφυγες ας σημειωθεί, είχαν μεταβεί στο Τρίκωμο, τη γενέτειρά τους και επίκεντρο του παράνομου οικοδομικού οργασμού με ελληνοκυπριακές περιουσίες για να δουν αν και οι δικές τους είχαν καταπατηθεί.

Η δίκη θεωρήθηκε πράξη εκδίκησης από το κατοχικό καθεστώς για τη δίωξη Τουρκοκυπρίων αλλά και αλλοδαπών σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα Κατεχόμενα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

Καρδιολόγος αποκαλύπτει ότι δεν χρειάζεται να κόψουμε όλες τις ανθυγιεινές λιχουδιές – Τι μας συμβουλεύει να κάνουμε;

Πιερρακάκης: Επεκτείνεται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους

Νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ για “ανέργους”: Πρεμιέρα τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου – Ποιους αφορά

Ιδιωτικότητα: 11 τρόποι να διαγράψετε ή να κρύψετε τον εαυτό σας από το διαδίκτυο

Ο ήλιος εκτόξευσε δύο κολοσσιαίες εκλάμψεις κλάσης «Χ» – Διακοπές ραδιοσημάτων σε Αμερική και Ειρηνικό
περισσότερα
17:15 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Αρνείται τις φήμες ότι ο Λαβρόφ έχει πέσει σε δυσμένεια – «Τα διεθνή συμφέροντα της Lukoil πρέπει να γίνουν σεβαστά»

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε τις φήμες ότι ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει πέσει σε δυσμένει...
16:13 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Πειρατεία σε ελληνόκτητο τάνκερ ανοιχτά της Σομαλίας: Απελευθερώθηκαν όλα τα μέλη του πληρώματος του Hellas Aphrodite

Απελευθερώθηκαν όλα τα μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου Hellas Aphrodite, έ...
16:04 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Άναψε τσιγάρο σε βενζινάδικο και παραλίγο να τιναχτούν όλα στον αέρα – Ένα σπίρτο «λαμπάδιασε» το σημείο

Μια απερίσκεπτη κίνηση σε πρατήριο καυσίμων στη Βραζιλία λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία, όταν έ...
15:24 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Παρίσι: Eκσυγχρονισμό του μουσείου υπόσχεται η πρόεδρος του Λούβρου – «Έχω λάβει κάθε μέτρο για τα κενά ασφαλείας»

Η πρόεδρος-διευθύντρια του Λούβρου, του μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, δι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς