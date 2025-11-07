Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης για Βάρρα: Παρέλκει η συζήτηση για την παραίτησή του – Ανήρτησα τη δική του προκήρυξη για τεχνικό σύμβουλο

«Παρέλκει η συζήτηση για την παραίτηση του κ. Βάρρα μετά τη δήλωσή του ότι ανήρτησα τη δική του προκήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο» δήλωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι οι λόγοι για την εξώθηση σε παραίτηση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, ήταν η διαφωνία του για τον τεχνικό σύμβουλο.

Ταυτόχρονα, ο κ. Βορίδης παρέπεμψε τόσο στην απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας που απέρριψε την πρόταση για Προανακριτική Επιτροπή, όσο και στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για πλήρη έλλειψη πολιτικής του ευθύνης.

Κληθείς από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη να σχολιάσει τη σημερινή ανακοίνωση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, στην οποία αναφέρει ότι τίποτα απολύτως από τον διάλογο που επικαλέστηκε ο κ. Βορίδης δεν ειπώθηκε ο κ. Βορίδης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Πρώτον, η συζήτηση για την προκήρυξη πλέον παρέλκει, ειδικά μετά τη τωρινή δήλωση του κ. Βάρρα, γιατί τι λέει; Τη δική μου προκήρυξη σήκωσε. Συγγνώμη, τον παραίτησα για να βγάλω την δική μου προκήρυξη και μετά σήκωσα τη δική του; Βγάζει νόημα; Η συζήτηση για τους όρους θα είχε νόημα αν ο κ. Βάρρας ήθελε τους άλφα όρους, εγώ ήθελα τους βήτα όρους, έδιωχνα τον κ. Βάρρα και έβαζα τους βήτα όρους. Εδώ τι λέει ο κ. Βάρρας; Μα ήταν ωραία η προκήρυξη, γιατί ήταν δική μου. Ποιος τη σήκωσε την προκήρυξη; Ο κ. Παπάς (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ ανέλαβε μετά τον κ. Βάρρα). Πότε την σήκωσε; Αφότου έφυγε ο Βάρρας. Άρα, πώς έφαγα τον Βάρρα για να σηκώσω άλλη προκήρυξη και σήκωσα την προκήρυξη Βάρρα;».

“Γιατί ασχολιόσασταν τόσο πολύ με την προκήρυξη;” ρωτήθηκε από την κ. Αποστολάκη.

«Κρίσιμο. Γιατί; Για την επάρκεια των πληρωμών. Διότι αν πάτε σήμερα να ρωτήσετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπορείς να πληρώσεις χωρίς τεχνικό σύμβουλο, θα σου πει όχι. Γιατί είχα μεγάλη ανησυχία για το ότι έπρεπε να μπουν όροι που διασφαλίζουν την εμπειρία. Αλλιώς σηκώνω μια προκήρυξη χωρίς όρους, χωρίς πόρους και τότε διατρέχω τον κίνδυνο να πάρει το έργο κάποιος που δεν μπορεί να το εκτελέσει. Τι ζήταγα λοιπόν από τον κ. Βάρρα; Του ζήταγα την διασφάλιση της εμπειρίας για να ξέρουμε ότι όποιος έρθει θα μπορεί να κάνει το έργο. Θεωρώ πολύ θεμιτή την ανησυχία μου αυτή, διότι στην πραγματικότητα εδώ έπρεπε να γίνει μια διπλή άσκηση. Να ανοίξει ο ανταγωνισμός ναι, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουν την επάρκεια και της εμπειρίας των συμμετεχόντων», απάντησε ο κ. Βορίδης.

«Πώς «καταπίνετε» το γεγονός ότι ο απαράδεκτος κ. Βάρρας, που εσείς παραιτήσατε, σας εγκαλεί, δεν τον έχει ψέξει κανένας, δεν τον έχει απομονώσει, είναι σύμβουλος του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου;» ρώτησε μετά η κ. Αποστολάκη.

«Είναι ψυχολογικού χαρακτήρα η ερώτηση πώς καταπίνω ότι ο σύμβουλος… Η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί για το ζήτημα αυτό με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι, τοποθετήθηκε απορρίπτοντας ως προδήλως αβάσιμη την πρόταση σας για σύσταση Προανακριτικής, επομένως έκρινε ότι δεν υπάρχουν καθόλου ποινικές ευθύνες. Ο δεύτερος τρόπος, με τον οποίο τοποθετήθηκε η κυβέρνηση είναι δια του κυβερνητικού εκπροσώπου όπου προσφάτως έκανε τοποθέτηση για την έλλειψη οποιασδήποτε πολιτικής μου ευθύνης. Υπάρχουν δύο λοιπόν τοποθετήσεις με τις οποίες η κυβέρνηση τοποθετείται. Εγώ θα αντέστρεφα το ερώτημα…» ήταν η απάντηση του κ. Βορίδη.

Απαντώντας στη βουλευτή του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου εάν ήξερε ο Πρωθυπουργός για το θέμα που είχε με τον κ. Βάρρα, ο κ. Βορίδης είπε: «Ήξερε το θέμα συνεργασίας που είχα. Δηλαδή, το θέμα που ανέκυψε με τη συνέντευξη του, με τους ισχυρισμούς του, με το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό».