Ινδονησία: Τουλάχιστον 54 τραυματίες έπειτα από έκρηξη σε τζαμί σχολικού συγκροτήματος στην Τζακάρτα

Δεκάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε τζαμί που βρίσκεται μέσα σε σχολικό συγκρότημα κατά την ώρα της σημερινής προσευχής, στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της έκρηξης στο σχολείο στην Κελάπα Γκάντινγκ της Βόρειας Τζακάρτας, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Ασέπ Εντί Σουχέρι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία είναι 54 – κάποιοι είναι τραυματισμένοι ελαφρύτερα και κάποιοι βαρύτερα, ενώ άλλοι έχουν υποστεί εγκαύματα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν μια ειδική μονάδα της αστυνομίας στον τόπο της έκρηξης.

Η αστυνομία της Τζακάρτα δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού και το γραφείο του δημάρχου, η τοπική και η εθνική αστυνομία δεν ήταν προσβάσιμα.

Τα ειδησεογραφικά δίκτυα KompasTV και MetroTV μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν αστυνομικούς να έχουν περικυκλώσει το σχολείο και ασθενοφόρα να έχουν σπεύσει επιτόπου. Εικόνες του τζαμιού πάντως δεν δείχνουν εκτεταμένες ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ