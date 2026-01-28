Σοβαρά προβλήματα στα δικαστικά κτίρια της Αθήνας: Εισροές υδάτων και κλειστές αίθουσες – «Ελλοχεύουν κίνδυνοι» λένε οι υπάλληλοι

Σύνοψη από το

  • Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας αναδεικνύει εκ νέου τα σοβαρά προβλήματα στα δικαστικά κτίρια της Αθήνας, με την «εισροή υδάτων» να αποτελεί «μόνιμο φαινόμενο» που απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις.
  • Μια ολόκληρη αίθουσα (203 – Κτήριο 8, Ευελπίδων) παραμένει κλειστή από τις 22-1-2026 λόγω εισροής υδάτων από τη σκεπή, με τους υπαλλήλους να επισημαίνουν τους «κινδύνους που ελλοχεύουν».
  • Ανάλογα προβλήματα με εισροές υδάτων αντιμετωπίζουν το υπόγειο του Κτιρίου 4 (Ποινικό Αρχείο) και το κτίριο του Εφετείου, με τους υπαλλήλους να ζητούν άμεσες επισκευές για ασφάλεια και αξιοπρέπεια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ευελπίδων δικαστήρια

Στα σοβαρά προβλήματα που εντοπίζονται στα κτίρια που στεγάζουν τις δικαστικές υπηρεσίες, επανέρχεται με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας.

Όπως αναφέρει, «κάθε κακοκαιρία και νεροποντή επιβεβαιώνει την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις, εργασίες και επισκευές που θα διασφαλίζουν ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας και την ασφάλεια όσων εργαζόμαστε στους χώρους αυτούς αλλά και όσων προσέρχονται σε αυτούς».

Επισημαίνει ότι «η εισροή υδάτων είναι πλέον μόνιμο φαινόμενο και παρότι ήδη έχουμε αναδείξει το πρόβλημα (βλ. την από 11-12-2025 επιστολή στον ΓΓ του Υπουργείου Δικαιοσύνης) ενώ έχουν επισημανθεί και με υπηρεσιακά έγγραφα του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθήνας δεν έχει σημειωθεί καμία απολύτως βελτίωση.

Η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που μια ολόκληρη αίθουσα (203 – Κτήριο 8, Ευελπίδων) παραμένει κλειστή από τις 22-1-2026, καθώς νερό εισρέει απ’ τη σκεπή του κτιρίου και καταλήγει σε κουβάδες και στα πατώματα όπου κυκλοφορεί ανάμεσα σε καλώδια και πρίζες. Η δυσοσμία, δε, αφού στεγνώνει το νερό είναι ανυπόφορη. Άγνωστες, επίσης, είναι οι συνέπειες που προκαλεί η σώρευση του νερού στην οροφή και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν. Μέχρι και σήμερα οι συνάδελφοι που εργάζονται στην αίθουσα μετακινούνται καθημερινά σε άλλες αίθουσες και γραφεία με ότι αυτό συνεπάγεται.

Εισροή υδάτων είχαμε και στο υπόγειο του Κτιρίου 4 όπου βρίσκεται το Ποινικό Αρχείο, όπως και στον χώρο του ίδιου Τμήματος στο κτίριο του Εφετείου (όπου η εισροή υδάτων επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια). Το ίδιο συνέβη και σε άλλους χώρους του Πρωτοδικείου Αθήνας (σε Ευελπίδων και Λουκάρεως) κ. ά».

Η ανακοίνωση τονίζει ακόμη ότι «τα προηγούμενα, φυσικά, δεν είναι τα μοναδικά προβλήματα που αφορούν στις συνθήκες εργασίας, τις ελλείψεις σε μέτρα προστασίας και την καταγεγραμμένη επικινδυνότητα σε ορισμένους χώρους. Για παράδειγμα, ένας παράγοντας που γνωρίζουμε ότι έχει οδηγήσει ήδη σε ατύχημα (δυσλειτουργίες – βλάβες στις κυλιόμενες αρχειοθήκες) συναντάται και σε άλλους χώρους (όπως στο Αρχείο των Διαταγών Πληρωμής στη Λουκάρεως).

Καμιά χρονοτριβή δεν δικαιολογείται πλέον! Απαιτούνται άμεσες ενέργειες – επισκευές στους χώρους που εντοπίζονται τα προβλήματα ώστε να μπορούμε να εργαζόμαστε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τυρί ή βούτυρο: Τι είναι καλύτερο για τη χοληστερίνη, σύμφωνα με τους ειδικούς;

33χρονη παρένθετη μητέρα εξομολογείται την εμπειρία της: «Ένιωθα αόρατη και μόνη»

Nέο voucher έως 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων, ποιους θα αφορά

ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για «κούρεμα» στον φόρο ακινήτων -Όλες οι πληροφορίες

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
09:38 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Καλαμάτα: Διέρρηξαν τα γραφεία του ΚΤΕΛ – Δείτε βίντεο

Τα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας διέρρηξαν προχθές τη νύχτα τέσσερα άτομα, αρπάζοντας από...
09:27 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Βρέφος 7 ημερών μεταφέρθηκε νεκρό στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης από την Καλλιθέα ένα...
08:36 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Κίνηση στο… κόκκινο: «Έμφραγμα» σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Η κίνηση κάνει για ακόμη μία ημέρα «πάρτι» στους δρόμους της Αττικής. «Έμφραγμα» έχει προκληθε...
08:20 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Κυκλοφοριακό… ώρα μηδέν: Σύσκεψη στο Μαξίμου για την «ασφυξία» στους δρόμους – Οι προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι για τον Κηφισό

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιείται σήμερα (28/1) στο Μέγαρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι