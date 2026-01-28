Έδωσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της – «Του είπα ότι πρέπει να αρραβωνιαστούμε μέσα σε έναν μήνα και τα έχασε»

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάνουν γνωριμίες με σκοπό τον γάμο και την εύρεση ενός συντρόφου ζωής. Αν λοιπόν ήσασταν ειλικρινείς και εκφράζατε την πρόθεσή σας, ενώ ο σύντροφός σας ανέβαλε για χρόνια τον αρραβώνα, τι θα κάνατε; Θα δίνατε παραπάνω χρόνο, ή θα φεύγατε για να βρείτε έναν άνθρωποι που να έχετε κοινά σχέδια;

Εδώ και δύο χρόνια, αυτή η 28χρονη γυναίκα έχει σχέση με έναν 27χρονο άνδρα και από την αρχή της σχέσης τους του έκανε ξεκάθαρο ότι θέλει να παντρευτούν μέσα σε τρία χρόνια ή λιγότερο, αλλά πρώτα θέλει να ζήσουν μαζί πριν κάνουν το επόμενο βήμα.

Του έχει πει πολλές φορές στην πορεία ότι έχει ένα χρονοδιάγραμμα για το γάμο και ότι θα το ακολουθήσει, και εκείνος ποτέ δεν αντέτεινε. Αντιθέτως, φαινόταν να συμφωνεί μαζί της.

Τους τελευταίους μήνες, έχει αναφέρει αρκετές φορές ότι πρέπει να αρραβωνιαστούν σύντομα, και ο φίλος της απάντησε ότι ο χρόνος περνάει γρήγορα και ότι η προθεσμία της πλησιάζει πιο γρήγορα απ’ ό,τι περίμενε.

Ωστόσο, δεν την αμφισβήτησε. Πρόσφατα, ένα πρωί, ανέφερε ξανά το θέμα του αρραβώνα, προσθέτοντας ότι πρέπει να είναι αρραβωνιασμένοι μέχρι την επόμενη χρονιά, οπότε πρέπει να σκεφτούν σοβαρά την αγορά δαχτυλιδιού.

Του είπε ότι θα ήθελε να είναι αρραβωνιασμένοι μέχρι την αρχή του 2027, για να του δώσει αρκετό χρόνο να σχεδιάσει, αφού εκείνος είναι αρκετά ξεχασιάρης με τις λεπτομέρειες του προγραμματισμού.

“Τον έπιασε πανικός με το τελεσίγραφο”

“Έπαθε κανονικό πανικό όταν συνειδητοποίησε ότι πρέπει σύντομα (δηλαδή σε περίπου 10 μήνες) να σκεφτεί να αγοράσει το δαχτυλίδι μαζί μου και μου ζήτησε να σταματήσουμε αυτή την κουβέντα γιατί χρειάζεται χώρο”, εξήγησε.

“Φαινόταν πολύ αγχωμένος και πανικόβλητος που το τέλος της προθεσμίας μου πλησιάζει τόσο γρήγορα, και άρχισε να λέει ότι δεν του άρεσε το τελεσίγραφο που του έδωσα. Τελικά του είπα ότι αυτό δεν έπρεπε να τον ξαφνιάζει, και μετά από λίγο συμφώνησε ότι χρειάζεται χρόνο για να το επεξεργαστεί”.

“Είμαι θυμωμένη για πολλά”

“Τώρα είμαι θυμωμένη γιατί 1) είχε 2 χρόνια για να εμπεδώσει το χρονοδιάγραμμά μου, 2) έχει ακόμα ολόκληρο 1,5 χρόνο πριν περιμένω πρόταση γάμου, 3) θα ήταν ανοιχτός να προσπαθήσουμε για παιδιά σε 3 χρόνια, αλλά σοκάρεται με έναν αρραβώνα σε 1-1,5 χρόνο;”.

Ανησυχεί ότι τον πιέζει να την παντρευτεί, και ακόμα κι αν της κάνει πρόταση, πιθανότατα θα το κάνει απλώς για να την ησυχάσει.

Δεν νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμα του αρραβώνα της είναι παράλογο. Αντίθετα, είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό.

Ίσως η αντίδρασή του, να της έδωσε την απάντηση που χρειάζεται.

Όποιος και αν είναι ο λόγος, είναι ανησυχητικό ότι εκείνος διστάζει να δεσμευτεί μαζί της όταν εκείνη βγαίνει ραντεβού για να βρει σύζυγο.

Ίσως τελικά, να μην θέλει να την παντρευτεί.