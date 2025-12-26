Έδωσε τελεσίγραφο στον σύντροφό της – «Θα ανανεώσω το συμβόλαιο του σπιτιού μόνο αν μου κάνει πρόταση γάμου»

Μία γυναίκα εξομολογείται πως, δεν έχει πρόθεση να συνεχίσει να ζει με τον σημερινό σύντροφό της αν εκείνος δεν πάρει την πρωτοβουλία να τη ζητήσει σε γάμο.

Αυτή η γυναίκα, 27 ετών, είναι με τον 31χρονο σύντροφό της εδώ και έξι χρόνια και είχε μιλήσει ανοιχτά μαζί του από νωρίς στη σχέση τους για τα «θέλω» της. Του είχε πει ότι ήθελε να αρραβωνιαστούν πριν κλείσουν τέσσερα χρόνια σχέσης, και εκείνος της είχε πει ότι ένιωθε το ίδιο.

Έξι μήνες πριν από την τέταρτη επέτειο, η ίδια ξανά έθιξε το θέμα του γάμου, περιμένοντας φυσικά ότι ο σύντροφός της θα ήταν έτοιμος να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

«Αλλά εκείνος ακόμα τελείωνε το μεταπτυχιακό του και είπε ότι έπρεπε πρώτα να ξεχρεώσει και να τακτοποιήσει τα οικονομικά του. Ήθελα να τον στηρίξω, οπότε σιωπούσα και προσπαθούσα να είμαι υπομονετική», εξήγησε.

«Ειλικρινά, βγάζει καλά λεφτά και ζούμε μαζί από τον δεύτερο χρόνο. Όταν έκανε το μεταπτυχιακό του, μετακόμισα ακόμα και τρεις ώρες μακριά από την πόλη μου για να είμαι πιο κοντά, αφού η δουλειά μου είναι εξ’ αποστάσεως. Αλλά το να βλέπω φίλους και οικογένεια να αρραβωνιάζονται και να παντρεύονται είναι πραγματικά δύσκολο. Όλοι ρωτάνε για το δαχτυλίδι μου και νιώθω αμηχανία.»

Προτεραιότητα η καριέρα

Τελευταία, ο σύντροφός της πάει από το καλό στο καλύτερο στην καριέρα του και είναι φανερά ευτυχισμένος με τη ζωή του… παρόλα αυτά, ξέχασε εκείνη την κουβέντα που είχαν για τον αρραβώνα και το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Εκείνη, λοιπόν, αποφάσισε να του το πει, και εκείνος πάγωσε αμέσως. Της δήλωσε ότι δεν έχει τα λεφτά της πάρει δαχτυλίδι αρραβώνα ή βέρες. Όμως, για εκείνη, είναι παράλογο το γεγονός ότι ο σύντροφός της συνεχώς αναφέρει το πόσο θέλει να αγοράσει τη μοτοσυκλέτα που λαχταρά από μικρός.

«Αυτό με διέλυσε», είπε η γυναίκα, «μετά από τόσα χρόνια, σκεφτόμουν: γιατί δεν αξίζω να είμαι η γυναίκα του; Δεν με αγαπάει αρκετά για να κάνει αυτή τη ρομαντική κίνηση; Γιατί δεν με επιλέγει σε σχέση με μια μοτοσυκλέτα;»

Ο σύντροφός της την κατηγόρησε

«Μίλησα με την αδερφή μου, που αρραβωνιάστηκε μετά από δύο χρόνια, και μου είπε να μειώσω τις ‘υποχρεώσεις της συζύγου’ μέχρι να πάρω τον τίτλο, όπως να μην μαγειρεύω, να μην καθαρίζω, ίσως και να μετακομίσω, και να μην καλύπτω τα έξοδά του κάποιες φορές. Όταν δεν ανανέωσα το συμβόλαιο του σπιτιού μας, εκείνος το πήρε πολύ άσχημα.»

Ακριβώς έτσι, του έβαλε τελεσίγραφο: δεν ανανεώνει το συμβόλαιο του σπιτιού τους, εκτός αν της αγοράσει ένα δαχτυλίδι αρραβώνα. Ποια ήταν η αντίδραση;

Ο σύντροφός της την κατηγόρησε ότι διαχειρίζεται λάθος την κατάσταση και της είπε ότι το συμβόλαιο του σπιτιού προσφέρει σταθερότητα στη σχέση τους. Τελικά, της είπε ότι δημιουργεί μια άσχημη ατμόσφαιρα. Εκείνη του απάντησε ότι εδώ και καιρό παίζει τον ρόλο της συζύγου γι’ αυτόν και κάνει τα πάντα για χάρη του, οπότε αν δεν ανανεώσει το συμβόλαιο, μπορεί να επιστρέψει απλώς στον ρόλο της συντρόφου του.

Δεν της αρέσει καθόλου να φέρνει κάποιον προ τελεσιγράφου, αλλά πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να πάρει την απόφαση: ή θα της κάνει πρόταση γάμου ή η σχέση τελείωσε οριστικά.