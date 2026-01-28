Κίνηση στο… κόκκινο: «Έμφραγμα» σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Η κίνηση κάνει για ακόμη μία ημέρα «πάρτι» στους δρόμους της Αττικής. «Έμφραγμα» έχει προκληθεί στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην έξοδο της Αθηνών – Κορίνθου και στον Κηφισό.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη) και στην άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας.

Προβλήματα καταγράφονται σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, άνοδο της Συγγρού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

25’-30’ από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

5΄-10΄ από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.