Κίνηση στο… κόκκινο: «Έμφραγμα» σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Σύνοψη από το

  • «Έμφραγμα» έχει προκληθεί στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην έξοδο της Αθηνών – Κορίνθου και στον Κηφισό.
  • Προβλήματα καταγράφονται σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Λεωφόρο Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, άνοδο της Συγγρού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
  • Καθυστερήσεις 25’-30’ σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο (από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας), ενώ 5’-10’ προς Ελευσίνα (από Πλακεντίας έως Κηφισίας).
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Αθηνών Κορίνθου, κίνηση
φωτογραφία αρχείου

Η κίνηση κάνει για ακόμη μία ημέρα «πάρτι» στους δρόμους της Αττικής. «Έμφραγμα» έχει προκληθεί στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην έξοδο της Αθηνών – Κορίνθου και στον Κηφισό.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη) και στην άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας.

Προβλήματα καταγράφονται σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, άνοδο της Συγγρού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

25’-30’ από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

 Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

5΄-10΄ από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

09:38 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

