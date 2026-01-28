Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο – Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς κοντά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (28/1) η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

«Στην κοινότητα Μπιλογκορόντσκα, δύο συμπολίτες μας, ένας άνδρας και μια γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της επίθεσης», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής, Μικόλα Καλάσνικ.

Τέσσερα ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Καλάσνικ.

Χθες Τρίτη κύμα ρωσικών επιδρομών σκότωσε 12 αμάχους, ανάμεσά τους πέντε σε επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά) και έπληξε ενεργειακές υποδομές, τη στιγμή που αναμένεται να συνεχιστούν τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι.

CSIS: Σχεδόν δύο εκατομμύρια Ουκρανοί και Ρώσοι στρατιώτες θύματα του πολέμου

Σχεδόν δύο εκατομμύρια Ουκρανοί και Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους, τραυματιστεί και αγνοούνται από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιοποίησε την Τρίτη το Αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η Ρωσία έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες, με περίπου 325.000 νεκρούς από ένα εκτιμώμενο σύνολο 1,2 εκατομμυρίων θυμάτων, αφότου εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

«Καμιά μεγάλη δύναμη δεν υπέστη τόσο μεγάλους αριθμούς νεκρών και θυμάτων σε κανέναν πόλεμο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», αναφέρει το CSIS, επιμένοντας στο ότι «οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν με αξιοσημείωτη βραδύτητα στο πεδίο της μάχης».

Αν και κατά την ίδια πηγή οι ουκρανικές απώλειες είναι λιγότερο βαριές, είναι μεγάλες. Ο πόλεμος είχε 600.000 θύματα, διατείνεται το κέντρο, ανάμεσά τους 100.000 ως 140.000 νεκρούς, από τον Φεβρουάριο του 2022 ως τον Δεκέμβριο του 2025.

«Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στη Ρωσία και στην Ουκρανία μπορεί να είναι ως και 1,8 εκατ. και μπορεί να φθάσει τα 2 εκατ. την άνοιξη του 2026», πάντα κατά το CSIS.

Οι άμαχοι πληρώνουν επίσης βαρύ τίμημα στον πόλεμο.

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής παρακολούθησης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ στην Ουκρανία, που είδε το φως της δημοσιότητας στις αρχές Ιανουαρίου, το 2025 ήταν η «πιο φονική» χρονιά από τη ρωσική εισβολή το 2022, με πάνω από 2.500 άμαχους νεκρούς.

Από την 24η Φεβρουαρίου 2022 ο ΟΗΕ καταμετρά σχεδόν 15.000 ουκρανούς άμαχους νεκρούς και άλλους 40.600 τραυματίες.

Ωστόσο ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι «πιθανόν αξιοσημείωτα υψηλότερος» κυρίως εξαιτίας των δυσκολιών πρόσβασης σε κάποιους τομείς, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής.

Τον Φεβρουάριο του 2025 ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωνε σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η χώρα του έχασε σχεδόν 46.000 στρατιώτες από το 2022, κάτι που οι περισσότεροι αναλυτές αμφισβήτησαν, εκτιμώντας πως ο απολογισμός αυτός ήταν πολύ υποτιμημένος. Εξάλλου «δεκάδες χιλιάδες» άλλοι αγνοούνται ή είναι αιχμάλωτοι του ρωσικού στρατού.

