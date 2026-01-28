Τούμπα: Ανοιχτή η θύρα 4 στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία

Ανοιχτή θα είναι σήμερα (28/01), η θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο συγκλονιστικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Η ανακοίνωση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ:

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λυών ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε, θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας.

Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».