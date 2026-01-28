Τούμπα: Ανοιχτή η θύρα 4 στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία

Σύνοψη από το

  • Ανοιχτή θα είναι σήμερα (28/01) η θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας, από τις 10:00 μέχρι τις 22:00, για όσους επιθυμούν να αποδώσουν φόρο τιμής στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο της Ρουμανίας.
  • Οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν πως «όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λυών ακυρώνονται».
  • Το πέταλο που θα φιλοξενούσε τους οπαδούς στη Λυών «θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τούμπα: Ανοιχτή η θύρα 4 στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία

Ανοιχτή θα είναι σήμερα (28/01), η θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο συγκλονιστικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Η ανακοίνωση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ:

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λυών ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε, θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας.

Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τυρί ή βούτυρο: Τι είναι καλύτερο για τη χοληστερίνη, σύμφωνα με τους ειδικούς;

33χρονη παρένθετη μητέρα εξομολογείται την εμπειρία της: «Ένιωθα αόρατη και μόνη»

Nέο voucher έως 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων, ποιους θα αφορά

ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για «κούρεμα» στον φόρο ακινήτων -Όλες οι πληροφορίες

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
09:38 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Καλαμάτα: Διέρρηξαν τα γραφεία του ΚΤΕΛ – Δείτε βίντεο

Τα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας διέρρηξαν προχθές τη νύχτα τέσσερα άτομα, αρπάζοντας από...
09:27 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Βρέφος 7 ημερών μεταφέρθηκε νεκρό στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης από την Καλλιθέα ένα...
09:25 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Σοβαρά προβλήματα στα δικαστικά κτίρια της Αθήνας: Εισροές υδάτων και κλειστές αίθουσες – «Ελλοχεύουν κίνδυνοι» λένε οι υπάλληλοι

Στα σοβαρά προβλήματα που εντοπίζονται στα κτίρια που στεγάζουν τις δικαστικές υπηρεσίες, επαν...
08:36 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Κίνηση στο… κόκκινο: «Έμφραγμα» σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Η κίνηση κάνει για ακόμη μία ημέρα «πάρτι» στους δρόμους της Αττικής. «Έμφραγμα» έχει προκληθε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι