Enikos Newsroom

lifestyle

Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Ανήσυχο πνεύμα

Η ηθοποιός Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, η οποία ξεχωρίζει στην ταινία «Καποδίστριας», ζει μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή ως σύζυγος του επίσης ηθοποιού Δημήτρη Πασσά, ως μητέρα δύο παιδιών, αλλά και ως γυναίκα που λατρεύει την ανεξαρτησία.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη έκανε το ντεμπούτο της σε μεγάλου μήκους ταινία με τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή, υποδυόμενη τη συγγραφέα, φιλάνθρωπο και κυρία επί των τιμών στην αυλή του τσάρου Αλεξάνδρου Α’, Ρωξάνδρα Στούρτζα, τη γυναίκα που λάτρεψε τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Αυτός ο ρόλος την αναδεικνύει φέτος ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου. Παράλληλα με την ταινία, πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά του Μega «Μια νύχτα μόνο», ενώ συνεχίζει στο θεατρικό «Δον Ζουάν» με τον Πάνο Βλάχο, σε σκηνοθεσία Λητούς Τριανταφυλλίδου.

Η ηθοποιός είναι μεν πολυάσχολη, αλλά έχει βρει τις ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και την καλλιτεχνική της ζωή. Είναι επίσης πτυχιούχος Νομικής, μια αξιόλογη performer, αλλά και δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι μητέρα δύο παιδιών και σύζυγος του ηθοποιού Δημήτρη Πασσά, συνθέτοντας έτσι ένα απαιτητικό παζλ καθημερινών ρόλων. Ωστόσο αντέχει και, μάλιστα, αποφεύγοντας να αναδεικνύει κομμάτια που δεν αφορούν την τέχνη της.

Η Ηλ. Φραγκιαδάκη ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ηρωίδα που ενσαρκώνει στον «Καποδίστρια», η οποία όπως εξηγεί: «Τόλμησε να καθίσει στο τραπέζι της διπλωματίας και της πολιτικής, σε ένα τραπέζι που ήταν αποκλειστικά στρωμένο για άνδρες εκείνη την εποχή και διεκδίκησε με πάθος τον έρωτα, την αγάπη και την ανθρωπιά. Ηταν μια ήρεμη δύναμη, μια ασίγαστη δύναμη, που δεν σταμάτησε πουθενά».

Την ίδια δύναμη επιστρατεύει και εκείνη σε σημεία που αφορούν τη θέση της στην κοινωνία, τόσο ως γυναίκας όσο και ως μητέρας. «Είναι η δεύτερη φορά, από τότε που έγινα μητέρα, που σκηνοθέτης με ρωτά τι θα κάνω με τα παιδιά μου όσο θα δουλεύω… Γιατί πρέπει να δώσω λογαριασμό σε κάποιον άσχετο για τα παιδιά μου, τι και πώς θα τα κάνω; Αν ήμουν η Μαίρη Συνατσάκη ή η Μενεγάκη θα με ρωτούσαν; Αν ήμουν άνδρας θα με ρωτούσαν; Γιατί ο επίσης ηθοποιός άνδρας μου δεν έχει ερωτηθεί μέχρι τώρα!», έχει γράψει σχετικά.

Με κάθε τι που καταπιάνεται δίνεται ολοκληρωτικά και μία από τις μεγάλες αγάπες της είναι το τρέξιμο. Σε κάποια από τις πολλές διακρίσεις της, η ίδια με μια φωτογραφία της στο βάθρο της πρώτης θέσης έχει πει: «Το παιδί που δεν με αφήνει σε ησυχία, τα “δεν μπορώ”, “δεν θέλω”, “δεν αντέχω”, τα “σ’ αγαπώ και μ’ αγαπάς”», ταγκάροντας εκτός από την προπονήτριά της και τον σύντροφό της, με τον οποίο κάνουν μαζί πολλές ενδιαφέρουσες παραγωγές.

