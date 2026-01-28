Πέλλα: Ζητείται ιερέας… μέσω αγγελίας – Η κοινότητα που προσφέρει δωρεάν σπίτι και ξύλα για θέρμανση για να έχει μόνιμο παπά

Ζητείται ιερέας… μέσω αγγελίας στην κοινότητα Παναγίτσα, στην Πέλλα. Μάλιστα η κοινότητα προσφέρει δωρεάν σπίτι και θέρμανση ως κίνητρα για να πάει ιερέας στο χωριό. Πρόκειται για ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό στην Κεντρική Μακεδονία που έμεινε χωρίς μόνιμο παπά το 2018.

«Κάναμε μία πρόσκληση για να έρθει ιερέας. Έως το 2018 υπήρχε ιερέας αλλά έφυγε για λόγους υγείας» είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA, ο πρόεδρος της κοινότητας Παναγίτσας, Γρηγόρης Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι «τώρα κάνουμε μία πρόσκληση για να έχουμε μόνιμο παπά στο χωριό. Όταν δεν υπάρχει ιερέας στα χωριά είναι πρόβλημα».

Η αγγελία αναφέρει: «Οι φορείς της Παναγίτσας καλούν κάθε ενδιαφερόμενο ιερέα να αναλάβει τις ποιμαντικές και λατρευτικές ανάγκες του οικισμού, θέτοντας ως μοναδική προϋπόθεση τη μόνιμη εγκατάσταση με την οικογένειά του, ακολουθώντας πάντα τις νόμιμες διαδικασίες μετάθεσης από την Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας. Η κοινότητα προσφέρει ένα σημαντικό πακέτο παροχών για να διευκολύνει τον νέο ιερέα: δωρεάν στέγαση με παραχώρηση μονοκατοικίας για τη διαμονή της οικογένειας και κάλυψη θέρμανσης με δωρεάν παροχή ξυλείας κάθε χρόνο για τις ανάγκες του σπιτιού».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, «εδώ και δύο ημέρες που έχει μπει η αγγελία, υπάρχει ενδιαφέρον. Το τηλέφωνο έχει αρχίσει να χτυπάει».

Δείτε το βίντεο: