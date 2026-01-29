Όταν αποφασίζετε να ζήσετε με κάποιον, θέλετε η ζωή σας να γίνεται πιο εύκολη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται θυσία για εσάς, αλλά είναι σημαντικό να βρείτε κάποιον που να κάνει πιο ευχάριστη την καθημερινότητα. Οι γυναίκες αναζητούν άνδρες που τους προσφέρουν σεβασμό, ευαισθησία και ενθουσιασμό, μεταξύ άλλων.

Οτιδήποτε, από το να πάτε στο σούπερ μάρκετ μέχρι και την απογοητευτική επίσκεψη στην εφορία, θα πρέπει να είναι λιγότερο αγχωτικό με το άτομο που αγαπάτε. Όλοι μας αναγκαζόμαστε να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε. Είναι μέρος της ζωής. Οι καθημερινές υποχρεώσεις μπορούν να γίνουν κουραστικές. Το σημαντικό είναι να βρείτε κάποιον με τον οποίο μπορείτε να κάνετε τα πάντα μαζί.

Ένας άνδρας που γκρινιάζει για τα απλά πράγματα της καθημερινότητας μπορεί να είναι εφιάλτης για τη ζωή σας. Το να περνάτε την ημέρα σας με κάποιον που είναι συχνά δυσαρεστημένος είναι απογοητευτικό. Όταν αυτές οι απλές καταστάσεις γίνονται αιτία σύγκρουσης, είναι καιρός να αναρωτηθείτε αν αξίζει να έχετε αυτό το άτομο στη ζωή σας.

Αν ένας άνδρας γκρινιάζει για αυτά τα 11 καθημερινά πράγματα, η σχέση μαζί του μπορεί να εξελιχθεί σε «εφιάλτη»

Όταν παραπονιέται για τις δουλειές του σπιτιού

Για καθημερινές δουλειές

Για το μαγείρεμα

Όταν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη

Για τα έξοδα

Για τη φροντίδα των παιδιών

Όταν χρειάζεται να περιμένει

Όταν κοινωνικοποιείται

Για τη συναισθηματική έκφραση

Για την επιτυχία των άλλων

Όταν πρέπει ν’ απαντήσει σε απλές ερωτήσεις

Όταν παραπονιέται για τις δουλειές του σπιτιού

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι εργαζόμενες γυναίκες δουλεύουν και μια «αόρατη τρίτη βάρδια». Αυτή η έννοια αναφέρεται στο γεγονός ότι, μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά, πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στο σπίτι. Οι δουλειές του σπιτιού, το μαγείρεμα και η φροντίδα του σπιτιού καταναλώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Δεν είναι σπάνιο οι γυναίκες να αισθάνονται εξουθενωμένες. Όταν είναι παντρεμένες ή ζουν με έναν σύντροφο, είναι αναμενόμενο να μοιράζονται τις ευθύνες του σπιτιού.

Αν ένας άνδρας παραπονιέται για τις πιο απλές δουλειές του σπιτιού, πιθανότατα είναι εφιάλτης. Στην περίπτωση που βρίσκεστε σε σχέση, πρέπει να συνεργάζεστε. Αν το άτομο στη ζωή σας δεν είναι πρόθυμο να βοηθήσει, αυτό είναι ένα σοβαρό σημάδι ότι ίσως έχει κακές προθέσεις.

Για καθημερινές δουλειές

Όλοι πρέπει να τρέχουμε για διάφορες δουλειές. Είτε είναι να παραδώσουμε ένα πακέτο στο ταχυδρομείο, είτε να πάρουμε τα φάρμακά μας από το φαρμακείο, αυτές οι δουλειές μπορεί να είναι εκνευριστικές, αλλά πρέπει να γίνουν. Μερικές φορές, νιώθουμε ότι δεν έχουμε αρκετές ώρες στην ημέρα για να τα προλάβουμε όλα. Αν και οι δύο δουλεύετε, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα. Πρέπει να είστε άνετοι με το να αναλαμβάνετε το βάρος όταν ο άλλος έχει πολλά να κάνει, και κάποιες φορές αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τρέξετε τις δουλειές του άλλου όταν εκείνος έχει υπερβολικό φόρτο.

Υπάρχει αυτή η ιδέα ότι ο γάμος είναι 50/50. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που το ένα άτομο πρέπει να προσφέρει περισσότερη υποστήριξη από το άλλο. Είναι ένας κανόνας που δεν επιδέχεται διαπραγμάτευση. Αν ένας άνδρας παραπονιέται όταν είναι να κάνει μια τόσο απλή δουλειά όπως το να τρέξει για δουλειές του συντρόφου του, τότε πιθανότατα είναι ένας εφιάλτης.

Για το μαγείρεμα

Στο τέλος μιας κουραστικής μέρας, κανείς δεν έχει όρεξη για μαγείρεμα. Συνήθως είμαστε εξαντλημένοι. Είτε ήταν μια μέρα στο γραφείο, είτε να τα καταφέρνεις με τα παιδιά όλη μέρα, είναι δύσκολο να βρεις ενέργεια για να κάνεις οτιδήποτε άλλο όταν έρχονται οι βραδινές ώρες.

Κάποιες φορές, χρειαζόμαστε τη στήριξη των συντρόφων μας για να βοηθήσουν με τα απλά πράγματα. Αν ένας άνδρας παραπονιέται συνέχεια για το ότι πρέπει να βοηθήσει με το δείπνο, πιθανότατα είναι ένας εφιάλτης να τον έχεις μαζί σου.

Ορισμένοι άνδρες μπορεί να λένε ότι δεν τα καταφέρνουν στην κουζίνα. Παριστάνοντας ότι δεν μπορούν να μαγειρέψουν, προσπαθούν να αποποιηθούν την ευθύνη. Αν παραπονιούνται για το μαγείρεμα, μπορεί να είναι απογοητευτικοί ως σύντροφοι. Όλοι στο σπίτι τρώνε, οπότε η ευθύνη δεν πρέπει να πέφτει μόνο σε έναν άνθρωπο.

Όταν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη

Στις σχέσεις, όλοι κάνουμε λάθη. Δεν υπάρχει σχέση χωρίς συγκρούσεις. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι πώς λύνονται οι διαφωνίες. Οι καθαρές και ανοιχτές συζητήσεις κάνουν μια σχέση πιο δυνατή. Η παραδοχή του λάθους είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί μια υγιής σχέση. Αν ένας άνδρας παραπονιέται όταν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, είναι ένα σημάδι προειδοποίησης.

Ορισμένοι άνδρες θα παραμείνουν πεπεισμένοι ότι δεν έκαναν τίποτα λάθος και θα νιώσουν την ανάγκη να υπερασπιστούν τον εαυτό τους σε αυτές τις στιγμές. Μπορεί να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά θα παραπονεθούν που πρέπει να το κάνουν. Δεν είναι σπάνιο κάποιοι άνδρες να αποφεύγουν εντελώς το να ζητήσουν συγγνώμη.

Για τα έξοδα

Σε έναν ιδανικό κόσμο, θα μπορούσαμε να αποταμιεύουμε περισσότερα από όσα χρειαζόμασταν να ξοδέψουμε. Τα οικονομικά προβλήματα μπορούν να προκύψουν ξαφνικά για οποιονδήποτε. Είναι τρομακτικό το να νιώθεις ευάλωτος όταν πρόκειται για χρήματα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι δύσκολη. Είτε πρόκειται για την πληρωμή ενός λογαριασμού είτε για τη βόλτα στο σούπερ μάρκετ, οι βασικές ανάγκες πρέπει να καλύπτονται. Αν ένας άνδρας παραπονιέται για την ανάγκη να ξοδέψει χρήματα για οτιδήποτε, είναι πιθανό να είναι δύσκολο να ζει κανείς μαζί του.

Φυσικά, είναι απολύτως αποδεκτό να είναι η φωνή της λογικής όταν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, δεν είναι αποδεκτό να παραπονιέται για τα χρήματα που πρέπει να ξοδευτούν. Αν δεν είναι ποτέ πρόθυμος να πληρώνει για σημαντικά πράγματα, όπως επισκευές αυτοκινήτου ή λογαριασμούς, είναι πιθανό να είναι ένας δύσκολος σύντροφος.

Για τη φροντίδα των παιδιών

Αν μεγαλώνετε παιδιά, ο τρόπος που ο σύντροφός σας τα αντιμετωπίζει είναι σημαντικός. Αν θεωρεί πως ο χρόνος μαζί τους είναι “χάρη” και όχι γονική ευθύνη, είναι πιθανό να είναι δύσκολο να ζει κανείς μαζί του. Ο τρόπος που αντιδρά όταν του ζητάτε να προσέξει τα παιδιά ώστε να κάνετε κάτι είναι επίσης σημαντικός. Αν παραπονιέται, είναι κακό σημάδι. Μπορεί να είναι δύσκολο να είναι κανείς μαζί του.

Το να περνάς χρόνο με τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δουλειά. Αν ένας άνδρας παραπονιέται συνεχώς για καθημερινά πράγματα, όπως το να προσέχει τα ίδια του τα παιδιά, ίσως να μην είναι ο πιο εύκολος σύντροφος.

Όταν χρειάζεται να περιμένει

Η αναμονή στην ουρά είναι εκνευριστική. Η ψυχολογία υποστηρίζει την απογοήτευσή μας όταν πρέπει να περιμένουμε για κάτι. Πώς να διαχειριστούμε την αίσθηση ότι χάνουμε χρόνο; Δεν είναι σπατάλη χρόνου αν περιμένουμε για κάτι σημαντικό. Αν ένας άνδρας δεν έχει υπομονή, αν παραπονιέται συνεχώς για το ότι πρέπει να περιμένει για κάτι, είναι πιθανό η συμβίωση μαζί του να είναι δύσκολη.

Η έλλειψη υπομονής είναι κάτι που μερικοί δυσκολεύονται περισσότερο από άλλους. Αν ένας άνδρας προτιμά να φύγει από το σούπερ μάρκετ αντί να περιμένει στην ουρά, είναι πιθανό να μην είναι ο πιο χρήσιμος σύντροφος. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν και να αντλούμε υπομονή όταν έχει σημασία.

Όταν κοινωνικοποιείται

Ορισμένοι, είναι από τη φύση τους ακοινώνητοι. Κάποιες φορές, αυτή η φράση λέγεται από απογοήτευση. Ωστόσο, αν είστε με έναν άνδρα που παραπονιέται συνεχώς για τους ανθρώπους γύρω σας, είναι πιθανό να είναι εφιάλτης η συμβίωση μαζί του. Θα ψάχνει συνεχώς για ατέλειες στους άλλους. Αυτός ο τρόπος σκέψης δημιουργεί περισσότερα προβλήματα.

«Το να νιώθετε έτσι μπορεί να κάνει δύσκολη τη ζωή σας και την αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους στην καθημερινότητά σας. Μπορεί να προκαλέσει πολλές συγκρούσεις στις σχέσεις σας με την οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους και άλλους ανθρώπους στη ζωή σας. Το μίσος είναι επίσης ένα έντονο συναίσθημα που μπορεί να επιβαρύνει την υγεία σας», λέει η Sanjana Gupta για το Verywell Mind. Γι’ αυτό, το να είστε με κάποιον που παραπονιέται για το πόσο μισεί τους ανθρώπους είναι εκνευριστικό. Μπορεί να προκαλέσει πολύ περιττό δράμα.

Για τη συναισθηματική έκφραση

Το να είσαι ευάλωτος είναι σημαντικό σε μια σχέση. Οι σύντροφοι πρέπει να νιώθουν άνετα να μοιράζονται πράγματα. Η έννοια της τοξικής αρρενωπότητας έχει πείσει τους άνδρες ότι το να δείχνουν και να μοιράζονται τα συναισθήματά τους είναι ταμπού. Τους έχουν πείσει ότι μόνο οι αδύναμοι άνθρωποι εκφράζουν τα συναισθήματά τους στους άλλους. Θέλουν να φαίνονται δυνατοί. Η κατεδάφιση αυτού του τείχους με έναν άνδρα είναι δύσκολη.

Αν ένας άνδρας παραπονιέται συνεχώς για το να μοιραστεί τα συναισθήματά του με τη σύντροφό του, είναι πιθανό να είναι εφιάλτης να είναι κανείς μαζί του. Μπορεί να αρνείται να είναι ευάλωτος μαζί της. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μια περίπλοκη σχέση που ίσως να μην αξίζει με τον χρόνο.

Για την επιτυχία των άλλων

Οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι πάντα ο ανταγωνισμός μας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα άτομα στη ζωή τους. Θέλουμε να βλέπουμε αυτούς που νοιαζόμαστε να πετυχαίνουν. Αν και μπορεί να είναι εκνευριστικό να βλέπουμε άλλους να επιτυγχάνουν πράγματα που επιθυμούμε, είναι μέρος της ζωής. Μπορεί να μας εκνευρίζει, αλλά ένας άνδρας που πιθανότατα θα είναι εφιάλτης για να ζήσεις μαζί του, σπάνια θα γιορτάσει τις νίκες των άλλων.

Αν ένας άντρας παραπονιέται συνεχώς για τους άλλους, ίσως είναι σημάδι ότι ζηλεύει αυτούς. Θα βλέπει την επιτυχία τους κάποιες φορές σαν ένα πλήγμα στο εγώ του. Άνδρες σαν κι αυτούς δυσκολεύονται να αποδεχτούν τους ανθρώπους γύρω τους, κάνοντάς τους έναν εφιάλτη να τους έχεις κοντά σου.

Όταν πρέπει ν’ απαντήσει σε απλές ερωτήσεις

Καμιά φορά, οι ερωτήσεις είναι εκνευριστικές. Είναι φυσικό να νιώθεις εκνευρισμένος όταν νομίζεις ότι σου ζητούν κάτι που θα έπρεπε να το καταλαβαίνουν οι άλλοι με ευκολία. Ωστόσο, αν ένας άνδρας νευριάζει και παραπονιέται συχνά γι’ αυτό, μπορεί να γίνει εφιάλτης. Θα βρει πάντα έναν τρόπο να πάρει κάτι στραβά από μια απλή ερώτηση.

Αν δεν έχει υπομονή όταν του κάνεις μια απλή ερώτηση, δεν είναι εύκολη η συνύπαρξη. Κάποιες φορές, οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι οι ερωτήσεις τους ενοχλούν τους άλλους. Όταν ένας άνδρας δεν έχει υπομονή να απαντήσει και να εξηγήσει, δεν είναι και τόσο ευχάριστος σύντροφος. \ Μπορεί να χαλάει τη διάθεση των άλλων με τα διαρκή παράπονα του.