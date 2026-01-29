Τραγωδία στην Εύβοια: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους

Νέα τραγωδία συγκλονίζει την Εύβοια, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του στα Ψαχνά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, οι δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στην οικία τους, έπειτα από ειδοποίηση συγγενικού τους προσώπου από το εξωτερικό. Το άτομο αυτό προσπαθούσε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά, χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση, και έτσι ενημέρωσε την Αστυνομία.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εθελοντές πυροσβέστες των Ψαχνών, όπου και εντόπισαν τους δύο ηλικιωμένους νεκρούς. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό.