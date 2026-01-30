MasterChef 2026: Οι παίκτες που φόρεσαν λευκή ποδιά και μπήκαν στο σπίτι – Ποιος αποχώρησε

Σύνοψη από το

  • Ανατρεπτικό ήταν το χθεσινό επεισόδιο του MasterChef (29/1), όπου οι διαγωνιζόμενοι μονομάχησαν για μια θέση στο σπίτι, με τον Μάριο να εξασφαλίζει την πρώτη λευκή ποδιά.
  • Η Φιλιώ φόρεσε επίσης την άσπρη ποδιά, ενώ ο Μίμης δεν κατάφερε να προκριθεί και αποχώρησε οριστικά από τον διαγωνισμό.
  • Το φετινό plot twist του MasterChef είναι ότι οι 14 παίκτες αγνοούν την ύπαρξη μιας δεύτερης μπριγάδας με 14 διαγωνιζόμενους, οι οποίοι διεκδικούν παράλληλα την είσοδό τους σε ένα δεύτερο, ίδιο σπίτι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

MasterChef 2026: Οι παίκτες που φόρεσαν λευκή ποδιά και μπήκαν στο σπίτι – Ποιος αποχώρησε

Ανατρεπτικό ήταν για ακόμη μια φορά το χθεσινό επεισόδιο του MasterChef  (29/01), όπου οι διαγωνιζόμενοι μονομάχησαν μεταξύ τους προκειμένου να κερδίσουν μια θέση στο σπίτι του μαγειρικού διαγωνισμού.

Με κύριο συστατικό το… κρεμμύδι, οι παίκτες της πρώτης μπριγάδας έκαναν την καλύτερή τους προσπάθεια προκειμένου να εντυπωσιάσουν τους κριτές και να καταφέρουν να μπουν στο σπίτι όπου θα μείνουν για το υπόλοιπο του διαγωνισμού.

Ο Μάριος, η Φιλιώ και ο Μίμης βρέθηκαν μπροστά στους κριτές, γνωρίζοντας πως το αποτέλεσμα θα ήταν αυστηρά συγκριτικό.

Η πρώτη λευκή ποδιά της τριάδας κατέληξε στον Μάριο. Μέχρι να ακούσει το όνομά του, η αγωνία του ήταν εμφανής, με τον ίδιο να παραδέχεται πως δεν θυμάται να έχει αγχωθεί τόσο πολύ στη ζωή του. Η χαρά και η περηφάνια του ήταν έκδηλες, καθώς εξασφάλισε με τη μαγειρική του την είσοδό του στο MasterChef. Οι κριτές τον συνεχάρησαν, τονίζοντας ωστόσο πως από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάσει ακόμη περισσότερο επίπεδο, έχοντας πλέον πλήρη εικόνα του ανταγωνισμού που τον περιμένει.

Απέμενε όμως μία και τελευταία θέση για το σπίτι. Η Φιλιώ και ο Μίμης στάθηκαν απέναντι από τους κριτές, γνωρίζοντας πως ένας από τους δύο θα αποχωρούσε οριστικά. Εντέλει ο Μίμης δεν κατάφερε να φορέσει τη λευκή ποδιά και αποχώρησε από το παιχνίδι λίγο πριν δει την είσοδο του σπιτιού του MasterChef.

H Φιλιώ φόρεσε την άσπρη ποδιά και “λύγισε” – «Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία»

Δείτε την επιθυμία της Wasan για το σπίτι του MasterChef που πραγματοποιήθηκε

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το φετινό plot twist του MasterChef είναι ότι οι 14 αυτοί παίκτες πιστεύουν ότι είναι οι μοναδικοί στον διαγωνισμό, αγνοώντας πως μια δεύτερη μπριγάδα η οποία αποτελείται επίσης από 14 παίκτες, διεκδικεί παράλληλα την είσοδό της σε ένα δεύτερο, ίδιο σπίτι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο αν έχετε την όραση του Legolas θα βρείτε την πεταλούδα ανάμεσα στα παπαγαλάκια σε 11 δευτερόλεπτα;

Οι θησαυροί του δάσους που μπορεί να ενισχύουν το ανοσοποιητικό, την καρδιά και το έντερο

Ενοίκια: Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα – Όλες οι νέες πληροφορίες

Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από την άνοδο του ευρώ

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
07:41 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Κοιτούσα τι θα το κάνω και τελικά το έθαψα, με είχε πιάσει εμμονή»

Η Κιμ Καρντάσιαν ήταν καλεσμένη σε podcast, και ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στην ιστορία πίσω α...
03:20 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Σοφία Παυλίδου για τη νέα σχέση της: «Φρόντισα να έχει τις ίδιες ποιότητες με μένα» – «Δεν έκανα πισωγυρίσματα»

Για τη νέα της σχέση με έναν άνθρωπο που έχει τις ίδιες ποιότητες με αυτήν μίλησε η ηθοποιός Σ...
22:23 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Βάσω Γουλιελμάκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της – «Είναι στο εξωτερικό, μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα»

Στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν καλεσμένη την Πέμπτη (29/1) η ...
21:46 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Άννα Φόνσου για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν πλάι μου – Ήταν καταπληκτική φίλη»

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη κάθισε την Πέμπτη 29 Ιανο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι