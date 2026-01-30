MasterChef 2026: Οι παίκτες που φόρεσαν λευκή ποδιά και μπήκαν στο σπίτι – Ποιος αποχώρησε

Ανατρεπτικό ήταν για ακόμη μια φορά το χθεσινό επεισόδιο του MasterChef (29/01), όπου οι διαγωνιζόμενοι μονομάχησαν μεταξύ τους προκειμένου να κερδίσουν μια θέση στο σπίτι του μαγειρικού διαγωνισμού.

Με κύριο συστατικό το… κρεμμύδι, οι παίκτες της πρώτης μπριγάδας έκαναν την καλύτερή τους προσπάθεια προκειμένου να εντυπωσιάσουν τους κριτές και να καταφέρουν να μπουν στο σπίτι όπου θα μείνουν για το υπόλοιπο του διαγωνισμού.

Ο Μάριος, η Φιλιώ και ο Μίμης βρέθηκαν μπροστά στους κριτές, γνωρίζοντας πως το αποτέλεσμα θα ήταν αυστηρά συγκριτικό.

Η πρώτη λευκή ποδιά της τριάδας κατέληξε στον Μάριο. Μέχρι να ακούσει το όνομά του, η αγωνία του ήταν εμφανής, με τον ίδιο να παραδέχεται πως δεν θυμάται να έχει αγχωθεί τόσο πολύ στη ζωή του. Η χαρά και η περηφάνια του ήταν έκδηλες, καθώς εξασφάλισε με τη μαγειρική του την είσοδό του στο MasterChef. Οι κριτές τον συνεχάρησαν, τονίζοντας ωστόσο πως από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάσει ακόμη περισσότερο επίπεδο, έχοντας πλέον πλήρη εικόνα του ανταγωνισμού που τον περιμένει.

Απέμενε όμως μία και τελευταία θέση για το σπίτι. Η Φιλιώ και ο Μίμης στάθηκαν απέναντι από τους κριτές, γνωρίζοντας πως ένας από τους δύο θα αποχωρούσε οριστικά. Εντέλει ο Μίμης δεν κατάφερε να φορέσει τη λευκή ποδιά και αποχώρησε από το παιχνίδι λίγο πριν δει την είσοδο του σπιτιού του MasterChef.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το φετινό plot twist του MasterChef είναι ότι οι 14 αυτοί παίκτες πιστεύουν ότι είναι οι μοναδικοί στον διαγωνισμό, αγνοώντας πως μια δεύτερη μπριγάδα η οποία αποτελείται επίσης από 14 παίκτες, διεκδικεί παράλληλα την είσοδό της σε ένα δεύτερο, ίδιο σπίτι.