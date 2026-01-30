Ραζβάν Λουτσέσκου: “Είναι μια τραγωδία αυτό που ζούμε, δεν έχει λογική να μιλήσουμε για κάτι άλλο”

Μετά το ματς με τη Λιόν (4-2) ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου στις δύσκολες καταστάσεις που βιώνει το κλαμπ λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία και την αναγκαστική δυσκολία να συγκεντρωθούν στα αγωνιστικά ζητήματα.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ βιώνει τραγικές στιγμές, καθώς ο θάνατος των επτά φιλάθλων του Δικεφάλου έχει σκορπίσει τη θλίψη στο ποδοσφαιρικό τμήμα κι αυτό ήταν έκδηλο στα πρόσωπά τους και τις αντιδράσεις των παικτών της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο ματς στη Γαλλία. Σε αυτό στάθηκε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου που ανέφερε ότι στον ΠΑΟΚ ζουν μια τραγωδία, κυρίως οι οικογένειες των εκλιπόντων και φυσικά το αγωνιστικό μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου:

“Δεν υπάρχουν λόγια να μιλήσω για τη διαχείριση, το αν είναι εύκολο ή δεν είναι. Είναι μια τραγωδία αυτή που ζούμε στον ΠΑΟΚ, ειδικά οι οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Δεν έχω να πω κάτι για τον αγώνα ιδιαίτερα, δεν έχει λογική να μιλήσουμε για κάτι άλλο.

Ο διαιτητής ήταν απαράδεκτος, έκανε άθλια διαχείριση. Στο πρώτο γκολ της Λυιόν υπάρχει φάουλ γιατί… είναι φάουλ. Υπάρχει ξεκάθαρο μαρκάρισμα στον Ντέλια που έχει χώρο μπροστά του και είχε πάρει προβάδισμα από τον αντίπαλο. Είναι εξ ορισμού φάουλ και φυσικά δεν υπάρχει καμία κίτρινη κάρτα στην πρώτη κίτρινη, η δεύτερη κίτρινη δεν πήγε να… σκοτώσει κανέναν ο Ντέλιας. Δεν δίνεται αυτή η δεύτερη με βάση τι το έχει προηγηθεί, αν είσαι έξυπνος διαιτητής στην διαχείριση.

Επίσης, ΟΚ είναι 1-1 ας πάμε στο 2-1. Υπάρχει φάουλ στον Τάισον και ο αντίπαλος δεν έχει κανένα περιθώριο να πάει στην μπάλα. Είναι απίθανο που δεν δόθηκε αυτό το φάουλ στον Τάισον. Ο Τάισον έχει περάσει την μπάλα και ο αντίπαλος πάει επάνω του με τα χέρια ανοιχτά.

Για το 3-2 έχω αμφιβολίες ότι αρχίζει από θέση οφσάιντ. Δεν είμαι σίγουρος αλλά από την δική μας τεχνική κάμερα, φάνηκε να είναι οφσάιντ γιατί ο Κεντζιόρα πιέζεται από παίκτη που είναι σε αντικανονική θέση. Αυτά για την άθλια διαχείριση του διαιτητή στον αγώνα. Από την στεναχώρια μας για την τραγωδία, παίρνουμε και την αναστάτωση από την κακή διαχείριση του διαιτητή.

Θαυμάζω την εικόνα των παικτών και το πόσο πίεσαν τον εαυτό τους για να πάρουμε κάτι από το ματς στην μνήμη των παιδιών που έφυγαν. Δεν ξέρω και αν ο αγώνας ήταν ισόπαλος αν θα μας έδινε κάτι παραπάνω στην επόμενη φάση γιατί υπάρχουν πολλές μεταβολές κατά την διάρκεια των αγώνων“.