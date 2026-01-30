Ύπνος: Η μέθοδος αναπνοής που «διώχνει τις αρνητικές σκέψεις», σύμφωνα με ειδικούς

Όσοι παλεύουν με την αϋπνία και τις αρνητικές σκέψεις το βράδυ, ίσως βρουν τη λύση σε μια τεχνική που προτείνουν οι ειδικοί του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS). Αν και οι ανησυχίες μπορούν να μας επισκεφθούν οποιαδήποτε στιγμή, γίνονται ιδιαίτερα ενοχλητικές την ώρα του ύπνου, όταν προσπαθούμε να ξεκουραστούμε για την επόμενη ημέρα.

Ο διαλογισμός ως σύμμαχος κατά του άγχους

Οι ειδικοί του NHS συστήνουν τον διαλογισμό ως ένα ισχυρό εργαλείο για την ανακούφιση από ανησυχίες και αρνητικές σκέψεις. Η μέθοδος αυτή δεν βοηθά μόνο στον ύπνο, αλλά μπορεί να φανεί χρήσιμη και σε άλλες στιγμές έντασης μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Better Health του NHS: «Ο διαλογισμός είναι μια πρακτική που προετοιμάζει το σώμα και το πνεύμα για έναν ξεκούραστο ύπνο. Μας βοηθά να αποκοιμηθούμε πιο γρήγορα, να κοιμόμαστε περισσότερο και βαθύτερα. Οι ασκήσεις διαλογισμού μάς επιτρέπουν να χαλαρώσουμε και να αφήσουμε πίσω μας τα βάρη της ημέρας».

Η πρακτική αυτή επιβραδύνει την αναπνοή και μειώνει τους καρδιακούς παλμούς, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για ύπνο.

Η μέθοδος αναπνοής 4-7-8: Πώς να την εφαρμόσετε

Οι τεχνικές αναπνοής είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για το λεγόμενο «Sunday scaries» – το αίσθημα κόμβου στο στομάχι που νιώθουν πολλοί το βράδυ της Κυριακής ενόψει της νέας εργασιακής εβδομάδας.

Η τεχνική αναπνοής 4-7-8 είναι απλή και βασίζεται στην επανάληψη και βοηθάει το μυαλό να ηρεμήσει. Για να την εφαρμόσετε ακολουθήστε τα εξής βήματα αφού βολευτείτε στο κρεβάτι:

Εισπνοή από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κράτημα της αναπνοής για 7 δευτερόλεπτα. Εκπνοή από το στόμα για 8 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τη διαδικασία 4 φορές.

Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση

Μια άλλη μέθοδος που υποστηρίζει το NHS είναι η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση. Μέσω της εναλλαγής σύσπασης και χαλάρωσης των μυών, μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε πότε το σώμα μας είναι τεντωμένο και πώς να απελευθερώνουμε την ένταση. «Μην ανησυχείτε αν χρειαστεί χρόνος για να το μάθετε, είναι μια δεξιότητα που απαιτεί εξάσκηση», αναφέρουν οι ειδικοί.

Τα συμπτώματα του έντονου άγχους

Το άγχος είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα, αλλά αν ο φόβος ή ο πανικός επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής σας, πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό. Σύμφωνα με ειδικούς, το έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως: