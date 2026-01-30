Ολυμπιακός: Ο Εβάν Φουρνιέ ψάχνει για… παϊδάκια στον Πειραιά

Σύνοψη από το

  • Ο Εβάν Φουρνιέ έχει προσαρμοστεί πλήρως στη ζωή στην Ελλάδα και δεν κρύβει την αδυναμία του στην ελληνική κουζίνα. Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού ασχολήθηκε με κάτι πιο γευστικό μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα.
  • Λίγες ώρες μετά τον αγώνα, ο έμπειρος άσος έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ρωτώντας: «Ποια είναι τα καλύτερα παϊδάκια στον Πειραιά, που είναι διαθέσιμα και αργά το βράδυ; Τύπου μετά από ένα παιχνίδι;».
  • Η ανάρτησή του δεν πέρασε απαρατήρητη, με φίλους του Ολυμπιακού και χρήστες της πλατφόρμας να σπεύδουν να του απαντήσουν. Το σχόλιό του μετατράπηκε σε μια διαδικτυακή αναζήτηση γεύσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός: Ο Εβάν Φουρνιέ ψάχνει για… παϊδάκια στον Πειραιά
LIVE C

Ο Εβάν Φουρνιέ φαίνεται πως έχει προσαρμοστεί πλήρως στη ζωή στην Ελλάδα και δεν κρύβει την αδυναμία του στην ελληνική κουζίνα. Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού, λίγες ώρες μετά το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, όπου οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την 5η συνεχόμενη νίκη τους, άφησε για λίγο το μπάσκετ και ασχολήθηκε με κάτι πιο… γευστικό.

Ο έμπειρος άσος έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, απευθύνοντας ένα ερώτημα που μόνο ένας λάτρης του φαγητού θα έκανε έπειτα από έναν μεγάλο αγώνα: «Ποια είναι τα καλύτερα παϊδάκια στον Πειραιά, που είναι διαθέσιμα και αργά το βράδυ; Τύπου ύστερα από ένα παιχνίδι;».

Η ανάρτησή του δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά και αρκετοί χρήστες της πλατφόρμας, έσπευσαν να του απαντήσουν, προτείνοντας αγαπημένα μαγαζιά και ταβέρνες, μετατρέποντας το σχόλιό του σε μια διαδικτυακή… αναζήτηση γεύσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 8 πράγματα που κάνουν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι για να νιώθουν πάντα νέοι

Πώς επηρεάζει η ηλικία την υγεία της εγκυμοσύνης;

ΗΠΑ: Πέφτει κατακόρυφα η τιμή του χρυσού και του ασημιού, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

Τράπεζα της Ελλάδας: Αύξηση πάνω από 80 δισ. ευρώ στις καταθέσεις νοικοκυριών από το 2019 – Σε υψηλό 15ετίας τον Δεκέμβριο

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
15:45 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Allwyn: Η νέα εποχή του ΟΠΑΠ – Νέο brand, περισσότερη διασκέδαση και σύγχρονες εμπειρίες ψυχαγωγίας για τους πελάτες

Ο ΟΠΑΠ γυρίζει σελίδα και εισέρχεται σε μια νέα φάση δυναμικής εξέλιξης, στην εποχή της Allwyn...
14:25 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Europa League: Με την Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός στα πλέι-οφ – Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Θέλτα

Μία… πρόσφατη γνώριμη κληρώθηκε να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, στα πλέι-οφ του Europa ...
13:58 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Champions League: Ξανά «εμφύλιος» για την Παρί Σεν Ζερμέν στα πλέι οφ – Πάλι με Μπενφίκα η Ρεάλ

Έναν γαλλικό «εμφύλιο», ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μονακό, αλλά ...
13:26 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Champions League: Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Λεβερκούζεν στα πλέι οφ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον playoff γύρο του Champions League, ό...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα