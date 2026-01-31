Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση 30 ελικοπτέρων Apache στο Ισραήλ έναντι 3,8 δισεκ. δολαρίων

Σύνοψη από το

  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση τριάντα επιθετικών ελικοπτέρων AH-64E Apache και συναφούς υλικού στο Ισραήλ.
  • Η συναλλαγή ανέρχεται σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια, με φόντο την τήρηση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.
  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζει πως οι ΗΠΑ παραμένουν «προσηλωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ» και θεωρούν ζωτικό να παρέχεται βοήθεια για ισχυρή αμυντική δυνατότητα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση 30 ελικοπτέρων Apache στο Ισραήλ έναντι 3,8 δισεκ. δολαρίων

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ενέκρινε την πώληση τριάντα επιθετικών ελικοπτέρων AH-64E Apache και συναφούς υλικού και υπηρεσιών στο Ισραήλ, τον στενότερο σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή, έναντι τιμήματος που προβλέπεται ότι θα ανέλθει συνολικά σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια, με φόντο την τήρηση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ΗΠΑ παραμένουν «προσηλωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ και είναι ζωτικό για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ να παρέχεται βοήθεια στο Ισραήλ ώστε να αναπτύξει ισχυρή και ετοιμοπόλεμη αμυντική δυνατότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και προστίθεται πως το Κογκρέσο ειδοποιήθηκε για την έγκριση της συναλλαγής, κάτι υποχρεωτικό δυνάμει της αμερικανικής νομοθεσίας για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 8 πράγματα που κάνουν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι για να νιώθουν πάντα νέοι

Πώς επηρεάζει η ηλικία την υγεία της εγκυμοσύνης;

ΗΠΑ: Πέφτει κατακόρυφα η τιμή του χρυσού και του ασημιού, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

Τράπεζα της Ελλάδας: Αύξηση πάνω από 80 δισ. ευρώ στις καταθέσεις νοικοκυριών από το 2019 – Σε υψηλό 15ετίας τον Δεκέμβριο

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
03:08 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Παράταση δυο εβδομάδων ενέκρινε η Γερουσία για την χρηματοδότηση της ICE ώστε να αποτραπεί νέο shutdown

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούνται ξανά με shutdown από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα αύριο Σά...
01:28 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

ΟΗΕ: Νέα ανανέωση της θητείας των κυανόκρανων στην Κύπρο με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές

Tο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές (Πακιστάν και Σομαλία)...
23:11 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Αρχεία Επστάιν: Σάλος με τις αποκαλύψεις για τους φίλους του καταδικασμένου χρηματιστή – Οι Ρωσίδες, ο Γκέιτς, τα ΣΜΝ, τα ελικόπτερα και ο Μασκ

Σάλος αναμένεται στο διεθνές τζετ-σετ, αλλά και στην υψηλή κοινωνία των ΗΠΑ, καθώς ο καταδικασ...
22:18 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Κάθριν Ο’ Χάρα: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρετά την «μαμά» του – «Είχα τόσα πολλά ακόμη να σου πω»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν από “Μόνος στο Σπίτι” προχώρησε σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου σε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα