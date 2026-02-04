Μέγαρα: Συνελήφθη 21χρονος για την αιματηρή ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου – Το θύμα υπέκυψε στα τραύματά του

Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την αιματηρή ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου τον περασμένο Ιούνιο στα Μέγαρα. Ο άτυχος ηλικιωμένος υπέκυψε τελικά στα τραύματά του, έπειτα από νοσηλεία του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο 21χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (3/2) από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, δυνάμει εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από την αρμόδια Ανακριτική Αρχή, για τα αδικήματα της ληστείας με ιδιαίτερη σκληρότητα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, το πρωί της 21ης Ιουνίου 2025, ο 21χρονος εισέβαλε στο σπίτι του ηλικιωμένου στα Μέγαρα Αττικής, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία σε βάρος του, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα, ενώ του αφαίρεσε και το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ περίπου.

Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατέληξε.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε έπειτα από ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων.

Κατά την εξέταση του κατηγορούμενου, προέκυψαν στοιχεία μέσω των οποίων διακριβώθηκε η εμπλοκή του στην τέλεση της ληστείας, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 τηλεφωνικές συσκευές.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία ανέθεσε την υπόθεση σε Ανακριτή και εκδόθηκε το ένταλμα με βάση το οποίο συνελήφθη ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 21χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ληστείες, ενώ ήδη κρατούνταν με άλλο ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες περιπτώσεις ληστειών και κλοπών.