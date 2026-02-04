Βελόπουλος για μετανάστες: «Άλτ, τις ει; Και μετά μπουμπουνάς» – Καιρίδης: «Είστε πρόβλημα ανθελληνικό και αντεθνικό»

«Η προτροπή του Κυριάκου Βελόπουλου να πυροβολήσουμε, να σκοτώσουμε τους παρανόμως εισελθόντες, επιβεβαιώνει ότι δεν είστε ούτε… Ελληνική, ούτε Λύση…», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, τα όσα είπε σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, στην ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου για τη “νόμιμη μετανάστευση”.

«Μεγαλώσατε και ξεχάσατε κ. Πλεύρη. Ήσαστε καταδρομέας. Ξέρετε τι μαθαίναμε ότι κάνουμε στα σύνορα; Άλτ, Τις ει; Και μετά τι κάνουμε; Τι μάθαμε στο στρατό; Μπουμπουνάς. Δε γίνεται αλλιώς! Ή αλλάξτε τον στρατιωτικό κανονισμό, αλλάξτε το νόμο, αλλιώς παραβιάζετε τη νομοθεσία, όταν μπαίνουν από τον Έβρο» είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Βελόπουλος προς τον υπουργό Μετανάστευσης, όταν ο Θάνος Πλεύρης απαντούσε στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι «φυλάμε τα σύνορα».

«Δεν φτάνουν οι 15 νεκροί που είχαμε, ήθελε ο κ. Βελόπουλος να έχουμε περισσότερους και μάλιστα με ευθύνη των ελληνικών αρχών. Και νομίζει ότι έτσι υπηρετεί το αξιακό σύστημα της ελληνικής κοινωνίας και το συμφέρον της ελληνικής πολιτείας. Δεν υπάρχει κύριε Βελόπουλε καμία ευρωπαϊκή κοινωνία, να συνεννοηθούμε επιτέλους σε αυτή την αίθουσα, καμία ευρωπαϊκή δημοκρατία που να ανέχεται νεκρούς. Και μάλιστα με δική της ευθύνη. Αλλά ακόμα και αν τα αξιακά δεν σας πείθουν, και είναι προφανές ότι μας χωρίζει χάσμα αβυσσαλέο σε αυτά, ας μιλήσουμε για το συμφέρον. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να υιοθετήσει μια τέτοια πολιτική;”, είπε ο κ. Καιρίδης και πρόσθεσε: “Το ξέρω πάρα πολύ καλά, εγώ προσωπικά, και το έζησα στο πετσί μου, διότι ανέλαβα υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου την επαύριο της μεγάλης τραγωδίας της Πύλου, η οποία, για όσους δεν το θυμούνται, συνέβη επί υπηρεσιακής. Και δώσαμε τεράστιο αγώνα στην Ευρώπη για να πείσουμε και να αποφύγουμε πρόστιμα, διακοπή ευρωπαϊκής βοήθειας, απόσυρση της Frontex και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών θεσμών από την πατρίδα μας, κοκ. Και τελικά πείσαμε και γι’ αυτό και η χρηματοδότηση αυξήθηκε και η visa express δόθηκε, παρά τις αντιδράσεις των βορειοευρωοπαίων και κυρίως των Γερμανών. Η άποψη περί πυροβολισμού επιβεβαιώνει αυτό που έχω πει και άλλη φορά. Ότι δεν είστε ούτε Ελληνική, ούτε Λύση. Είστε πρόβλημα και μάλιστα ανθελληνικό και αντεθνικό, διότι μαζί με εσάς σε μια τέτοια περίπτωση, αυτός που πρώτος θα χαίρονταν θα ήταν ο Ερντογάν. Θα ήταν δώρο στην Τουρκία και στην προπαγάνδα που προσπαθεί να κάνει ότι αυτός είναι ανθρωπιστής και εμείς όχι. Αυτό λοιπόν αυτή η κυβέρνηση δεν θα το επιτρέψει”.

“Η προσπάθεια μας είναι διπλή και πρέπει να είναι διπλή”, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, “προστασία συνόρων, η Ελλάδα έχει σύνορα, όλα τα κράτη έχουν σύνορα και δεν είμαστε υπέρ του να μπει φέρι μποτ μεταξύ Τομπρούκ και Κρήτης, όπως θα θέλανε κάποιοι. Ταυτόχρονα, ύψιστη προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όχι μόνο γιατί αυτό επιτάσσει το αξιακό σύστημα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και γιατί είναι προς το εθνικό μας συμφέρον. ‘Αρα έχουμε μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας και πραγματικά το λιμενικό αξίζει συγχαρητηρίων για την όλη προσπάθεια που έχει κάνει να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτά τα δύο”.

“Αν δεν σας αρέσει, κάντε μια εισήγηση στον κ. Δένδια, να αλλάξει ο στρατιωτικός κανονισμός. Στο στρατό, ακόμα και τώρα, τα ίδια λένε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει φαντάρος και που έχετε πάει, στα σύνορα πάνω αυτά λέγαμε ‘ένα δύο τρία…’ αυτό συνέβαινε. Αν δεν σας αρέσει, κάντε μια εισήγηση, κατεβάστε μια τροπολογία να σας ακούσει ο κ. Δένδιας. Στο στρατό έτσι λέμε”, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας και πρόσθεσε: “ξέρετε ποιος είναι το πρόβλημα και ο αποτυχημένος; πρόβλημα είναι η κυβέρνησή σας, σίγουρα δεν είναι η Ελληνική Λύση και αποτυχημένος είστε εσείς και ως υπουργός που διατελέσατε με το χαρτοφυλάκιο αυτό. Πρόβλημα είναι όλοι οι αντεθνικοί και αντικοινωνικοί και αντιλαϊκοί νόμοι που φέρνετε και ψηφίζετε εσείς και το κόμμα σας και η κυβέρνησή σας. Είπατε εσείς εμάς ανθέλληνες; Αλήθεια τώρα; Ανθέλληνες είναι αυτοί που θέλουν να λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα με λαθρομετανάστες. Ανθέλληνας είναι αυτός που νομιμοποιεί εν μια νυχτί 50.000 λαθρομετανάστες, σε μια μέρα, με ένα νόμο που φέρατε εδώ. Ανθέλληνας είναι αυτός που δηλώνει ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, ως παράκτιο κράτος, Δημήτρης Καιρίδης άνω κάτω τελεία…”.

Μάντζος: «Είναι ντροπή, είναι αποκρουστική η δήλωση Βελόπουλου»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος κάλεσε εκ νέου τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προσέλθει στη Βουλή και να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για όσα έγιναν χθες στη Χίο. “Να πιστέψουμε το Λιμενικό Σώμα, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν, για τη χρήση των καμερών και για όλα τα δεδομένα, διότι και στην Πύλο το ερώτημα είναι αν πιστεύει κανείς την κυβέρνηση ή τον Συνήγορο του Πολίτη, και πόσες επιθέσεις δέχθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη από την κυβέρνηση”, είπε ο κ. Μάντζος. Αναφερόμενος όμως σε όσα είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι το Λιμενικό Σώμα δεσμεύεται από κανόνες διεθνούς δικαίου, τους κανόνες έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, και δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά των Ενόπλων Δυνάμεων, απέναντι στον εξωτερικό εχθρό. “Εκτός αν πιστεύουμε σε αυτή την αίθουσα και μάλιστα τέτοια μέρα που θρηνούμε νεκρούς, ότι οι μετανάστες είναι οι εχθροί της χώρας, ότι τα παιδιά, οι άνδρες, οι γυναίκες και τα νεκρά έμβρυα τους, είναι οι εχθροί αυτής της χώρας, και πρέπει να τους πυροβολήσουμε! Είναι ντροπή, είναι αποκρουστική αυτή η δήλωση”, είπε ο κ. Μάντζος.

Τσιρώνης: «Το πρόβλημα είναι και στη νόμιμη μετανάστευση»

“Το πρόβλημα είναι και στη νόμιμη μετανάστευση, δεν είναι μόνο η παράνομη μετανάστευση. Η αστυνομία δεν μας δίνει στοιχεία για την εγκληματικότητα από αυτούς τους έχετε βάλει μέσα και τους έχετε νομιμοποιήσει”, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της “Νίκης” Σπύρος Τσιρώνης και κάλεσε την κυβέρνηση να αναλογιστεί ότι λόγο οφείλει στους Έλληνες πολίτες.

Ηλιόπουλος: «Τα ίδια πράγματα που έλεγε ο Πλεύρης, τα λέει ο Βελόπουλος»

“Κύριε Καιρίδη κάνατε μια κριτική στον κ. Βελόπουλο, για πράγματα που έλεγε ο κ. Πλεύρης. Το θυμάστε, ο κ. Πλεύρης τα ίδια πράγματα έλεγε. Απλά μετά στον τρόπο του λείανε τις γραμμές του, δίνει golden visa σε ανθρώπους που μπορεί να έρχονται από τα κατέχομενα, τους κάνετε τιμητική πολιτογράφηση. Ο νεαρός Πλεύρης θα είχε προβλήματα, ο σημερινός Πλεύρης τα ξεπέρασε…” σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος και επέμεινε ότι “τα ίδια πράγματα που έλεγε ο Πλεύρης, τα λέει ο Βελόπουλος”. Ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει τι…μαγικό συμβαίνει και δεν δουλεύουν οι κάμερες πάνω στα σκάφη του Λιμενικού, όπως χάθηκαν τα βίντεο στα Τέμπη ή όπως δεν δουλεύουν κάμερες όταν υπάρχει κάποιος νεκρός σε αστυνομικό τμήμα. “Είναι κάποιο ειδικό πρόγραμμα του Ελλάδα 2.0 να μην δουλεύουν οι κάμερες εκεί που πρέπει να δουλεύουν; Το λέω γιατί βγήκατε όλοι να πανηγυρίσετε ότι πιστεύετε το λιμενικό. Τα ίδια λέγατε και για την Πύλο και για τους διακινητές που αθωώθηκαν διότι ήταν θύματα και όχι διακινητές και μαντέψτε ποιοι είναι κατηγορούμενοι από τη δικαιοσύνη; Τα στελέχη του Λιμενικού”, είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος.