Νέο βίντεο από την ληστεία στο Λούβρο – Διαλύουν τις προθήκες με τροχό και γροθιές

Οι γαλλικές αρχές παραμένουν αποφασισμένες να βρουν τα αυτοκρατορικά κοσμήματα που εκλάπησαν από το Λούβρο τον Οκτώβριο, σύμφωνα με δηλώσεις εισαγγελέα στο AFP, ενώ νέο βίντεο από την ληστεία κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Η αστυνομία πιστεύει ότι έχει συλλάβει και τους τέσσερις κλέφτες που διέπραξαν την τολμηρή ληστεία στις 19 Οκτωβρίου, αποσπώντας κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων από το παγκοσμίου φήμης μουσείο.

Το νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με τις αρχές ενδέχεται να βοηθήσει στην περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης ενώ παραμένει μυστήριο η τύχη των κοσμημάτων.

 

Σύμφωνα με την εφημερίδα  Le Parisien, σε αποσπάσματα από το βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή Sept à Huit, διακρίνεται ένας από τους δράστες να προσπαθεί μανιωδώς να σπάσει τη βιτρίνα χρησιμοποιώντας τροχό, αλλά και χτυπώντας το τζάμι με γροθιές για να αρπάξει τα κοσμήματα.

Φορώντας κίτρινο γιλέκο και ντυμένος στα μαύρα, κατευθύνεται στη συνέχεια προς τον συνεργό του για να τον βοηθήσει να διαλύσουν και δεύτερη προθήκη, προκειμένου να αφαιρέσουν περισσότερα πολύτιμα αντικείμενα.

 

