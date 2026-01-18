Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα την Δευτέρα – Νέα επιδείνωση την Τετάρτη

Σε κλοιό χιονιά βρίσκεται η χώρα μας, με τσουχτερό κρύο, χιονοπτώσεις στα ορεινά και παγετό. Η Δευτέρα αναμένεται να είναι η πιο ψυχρή ημέρα, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα βορειοανατολικά, απ’ όπου εισβάλλουν οι ψυχρές αέριες μάζες.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, στην Αθήνα, η μέγιστη τιμή σήμερα το μεσημέρι στα βόρεια προάστια ήταν 6 βαθμοί, ενώ η αίσθηση του κρύου ήταν ακόμη χαμηλότερη, λόγω ενισχυμένου βοριά.

Την Δευτέρα αναμένεται μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρός παγετός στη Βόρεια Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κάτω από τους 10 βαθμούς σε σχεδόν όλη την χώρα, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται μερικές χιονοπτώσεις που όμως δεν θα είναι μεγάλες σε όγκο. Από την Τρίτη αρχίζει να αλλάζει το σκηνικό του καιρού, καθώς πιο θερμές αέριες μάζες θα ανεβάσουν λίγο τη θερμοκρασία. Ωστόσο, θα ενισχυθούν οι άνεμοι, φτάνοντας μέχρι και τα 9 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο και τη θάλασσα των Κυθήρων, ενώ θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα.

Περισσότερες βροχές αρχικά στα δυτικά και νότια, βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα, καθώς και περισσότερα χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αναμένονται κυρίως την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, την Τετάρτη αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες σχεδόν σε όλη την χώρα, κυρίως στα κεντρικά και νότια, και πυκνές χιονοπτώσεις στον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό.