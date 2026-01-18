Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα την Δευτέρα – Νέα επιδείνωση την Τετάρτη

Σύνοψη από το

  • Η Δευτέρα αναμένεται να είναι η πιο ψυχρή ημέρα, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες στα βορειοανατολικά και ισχυρό παγετό στη Βόρεια Ελλάδα.
  • Από την Τρίτη αρχίζει να αλλάζει το σκηνικό του καιρού με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ωστόσο θα ενισχυθούν οι άνεμοι, φτάνοντας μέχρι και τα 9 μποφόρ.
  • Την Τετάρτη αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες σχεδόν σε όλη την χώρα, κυρίως στα κεντρικά και νότια, και πυκνές χιονοπτώσεις στον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα την Δευτέρα – Νέα επιδείνωση την Τετάρτη

Σε κλοιό χιονιά βρίσκεται η χώρα μας, με τσουχτερό κρύο, χιονοπτώσεις στα ορεινά και παγετό. Η Δευτέρα αναμένεται να είναι η πιο ψυχρή ημέρα, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα βορειοανατολικά, απ’ όπου εισβάλλουν οι ψυχρές αέριες μάζες.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, στην Αθήνα, η μέγιστη τιμή σήμερα το μεσημέρι στα βόρεια προάστια ήταν 6 βαθμοί, ενώ η αίσθηση του κρύου ήταν ακόμη χαμηλότερη, λόγω ενισχυμένου βοριά.

Την Δευτέρα αναμένεται μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρός παγετός στη Βόρεια Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κάτω από τους 10 βαθμούς σε σχεδόν όλη την χώρα, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται μερικές χιονοπτώσεις που όμως δεν θα είναι μεγάλες σε όγκο. Από την Τρίτη αρχίζει να αλλάζει το σκηνικό του καιρού, καθώς πιο θερμές αέριες μάζες θα ανεβάσουν λίγο τη θερμοκρασία. Ωστόσο, θα ενισχυθούν οι άνεμοι, φτάνοντας μέχρι και τα 9 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο και τη θάλασσα των Κυθήρων, ενώ θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα.

Περισσότερες βροχές αρχικά στα δυτικά και νότια, βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα, καθώς και περισσότερα χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αναμένονται κυρίως την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, την Τετάρτη αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες σχεδόν σε όλη την χώρα, κυρίως στα κεντρικά και νότια, και πυκνές χιονοπτώσεις στον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο άνδρες με το μικρότερο και το μεγαλύτερο πέος στον κόσμο μιλούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν: «Είναι κατάρα»

Μπορεί το botox να επηρεάσει την εγκεφαλική λειτουργία; – Τι αποκαλύπτουν μελέτες

Καιρός: Τοπικές βροχές, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη την χώρα

Μαγνήτης επενδυτικών κεφαλαίων τα Αμοιβαία Κεφάλαια – Οι πρωταγωνιστές της αγοράς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:06 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Χανιά: Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής με λεία 1.200 ευρώ – 2 συλλήψεις

Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση στα Χανιά, ενώ ταυτοποιήθηκαν δύο Έλληνες (ένας 32χρ...
19:56 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην Αθήνα – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (18/1) σε χώρο εγκαταλελειμμένου εργοστασίου, π...
19:32 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω 4 μέλη κυκλώματος που έκανε τηλεφωνικές απάτες – Η καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

Εγκληματική ομάδα που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών εξάρθρωσε η Ε...
18:52 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Λ. Κηφισού: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα ισχύσουν επί της Λεωφόρου Κηφισού στις 19,...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι