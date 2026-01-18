Χανιά: Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής με λεία 1.200 ευρώ – 2 συλλήψεις

  • Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση στα Χανιά, από την οποία αφαιρέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ στις 10 Ιανουαρίου.
  • Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ένας 32χρονος και μία 19χρονη, ως εμπλεκόμενοι δράστες της κλοπής.
  • Οι συλληφθέντες κατηγορούνται και για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους 104,4 γραμμάρια κάνναβης και άλλα αντικείμενα.
Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση στα Χανιά, ενώ ταυτοποιήθηκαν δύο Έλληνες (ένας 32χρονος και μία 19χρονη) οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης και για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες.

Η εξιχνίαση έγινε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και αφορά υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση, τις νυχτερινές ώρες της 10ης Ιανουαρίου όταν σε διάρρηξη αφαιρέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι δράστες οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφού αναζητήθηκαν εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους και σε έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 104,4 γραμμάρια κάνναβης, 3 τρίφτες κάνναβης, 6 μαχαίρια, ηλεκτρονικός υπολογιστής και ενδύματα που φορούσαν κατά την τέλεση της διάρρηξης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

