Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω 4 μέλη κυκλώματος που έκανε τηλεφωνικές απάτες – Η καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

  • Εγκληματική ομάδα που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ στη Νέα Φιλαδέλφεια, χάρη στην καταγγελία που έκανε ένας άνδρας.
  • Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω τέσσερα μέλη της συμμορίας, ηλικίας 19, 22, 25 και 30 ετών, τα οποία προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις απατών σε Νέα Φιλαδέλφεια, Ζωγράφου και Κηφισιά, ενώ σε μία περίπτωση οι δράστες απείλησαν θύμα με σουγιά.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Εγκληματική ομάδα που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ στη Νέα Φιλαδέλφεια, χάρη στην καταγγελία που έκανε ένας άνδρας, που προσέγγισαν μέλη του κυκλώματος για να τον πείσουν να τους παραδώσει χρήματα.

Η άμεση επέμβαση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας απέτρεψε την τηλεφωνική απάτη σε βάρος του άνδρα με τη μέθοδο προσποίησης του υπαλλήλου εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και οδήγησε στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη τεσσάρων μελών της συμμορίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Η αστυνομία εξιχνίασε έξι περιπτώσεις απατών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. βραδινές ώρες της 13-1-2026, -4- άτομα ηλικίας 19, 22, 25 και 30 ετών οι οποίοι επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από άνδρα μέσω τηλεφωνικής απάτης με τη μέθοδο προσποίησης του υπαλλήλου εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη σε συμμορία τα μέλη της οποίας διαπράττουν απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, με επιδίωξη οικονομικού οφέλους και συγκεκριμένα τον πορισμό εισοδήματος, για πλαστογραφία και ληστεία.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 13-1-2026, οι 4 κατηγορούμενοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποίησαν τηλεφωνική κλήση σε άνδρα και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα προσπάθησαν να τον πείσουν να τους παραδώσει χρηματικό ποσό.

Εκείνος ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, οι οποίοι με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τους 4 κατηγορούμενους.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία με διακριτούς – εναλλασσόμενους ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας κινούμενα με επιχειρησιακό αυτοκίνητο, το οποίο κάθε φορά εκμίσθωναν από εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων,  πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες και με τη μέθοδο προσποίησης του υπαλλήλου εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι σε μία περίπτωση οι δράστες δε δίστασαν να απειλήσουν θύμα τους με σουγιά, προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εγκληματική τους ενέργεια.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • καπέλο που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση των απατών,
  • πλήθος επιχειρησιακών συσκευών τηλεφώνων,
  • πλαστά ταυτοποιητικά έγγραφα,
  • ρολόγια και
  • κοσμήματα.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και με τη συνδρομή του  Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις απατών σε Νέα Φιλαδέλφεια, Ζωγράφου και Κηφισιά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

