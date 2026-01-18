Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι μια επίθεση κατά του Χαμενεΐ θα ήταν κήρυξη πολέμου

  • Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε την Κυριακή ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ «ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους».
  • Η προειδοποίηση αυτή ήρθε ως απάντηση σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει ότι «ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε έναν νέο ηγέτη στο Ιράν».
  • Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποίησε επίσης ότι η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση θα είναι σκληρή και οδυνηρή.
O πρόεδρος  του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Κυριακή ότι οποιαδήποτε επίθεση που θα είχε στόχο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θα συνιστούσε κήρυξη πολέμου, αντιδρώντας έτσι στην δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είχε πει ότι έχει έρθει η ώρα να αλλάξει η ηγεσία στην Τεχεράνη.

“Μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας μας ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους”, έγραψε στα περσικά ο πρόεδρος Πεζεσκιάν στην πλατφόρμα X.

“Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε έναν νέο ηγέτη στο Ιράν”, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Politico. “Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άρρωστος άνθρωπος που θα έπρεπε να διοικήσει σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους”, πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον 86χρονο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1989.

Η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση θα είναι σκληρή και οδυνηρή, έγραψε επίσης στο μήνυμά του ο πρόεδρος Πεζεσκιάν.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

19:40 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

