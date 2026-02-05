ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Αναστέλλεται η ιδιότητα κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.